São Paulo paga dívida de R$ 1,9 milhão por Galoppo e aguarda queda de transfer ban

O São Paulo pagou nesta quinta-feira, 5, os US$ 350 mil (cerca de R$ 1,9 milhão) que devia a um agente que administrava a carreira do volante Giuliano Galoppo. Com o pagamento efetuado, a diretoria são-paulina aguarda a a Fifa oficializar a queda do transfer ban em vigor por causa da dívida em questão, o que deve acontecer ao longo desta sexta-feira, 6.

A punição foi aplicada no dia 3 de outubro, portanto já havia um mês que o clube do Morumbi estava impedido de registrar novos jogadores. Se a dívida não fosse quitada até o final do mês, havia os risco também de que seis pontos fossem subtraídos do time tricolor no Brasileirão.

Galoppo jogou no São Paulo entre 2022 e 2024, após ser contratado junto ao Banfield, da Argentina. Em 2025, foi emprestado ao River Plate, que passou a tê-lo de forma definitiva a partir de dezembro, por meio de um acordo com os são-paulinos em negociação que envolveu a permanência de Gonzalo Tapia e Enzo Díaz, então jogadores do time argentino, na equipe tricolor.

Na ocasião, ficou definido que os direitos econômicos do meio-campista seriam divididos entre River e São Paulo. Atualmente, ele atua na Major League Soccer, liga de futebol dos Estados Unidos, onde defende o Atlanta United, emprestado pelo clube de Buenos Aires.

O São Paulo já havia sido punido com outro transfer ban nesta temporada, no dia 21 julho, quando atrasou a primeira parcela da compra do meia Marcos Antônio junto à Lazio, no valor de 1 milhão e 50 mil euros (cerca de R$ 6 milhões), que venceu em 28 de fevereiro. A punição foi derrubada no dia 6 de agosto.