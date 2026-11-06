Lino supera atrito com a comissão

Samuel Lino é hoje uma das peças mais valorizadas do Flamengo. Segundo informações da ESPN, porém, a relação do atacante com integrantes da comissão técnica de Filipe Luís não era boa. O cenário mudou com a chegada de Leonardo Jardim, que apostou no camisa 16 e o transformou em peça fundamental da equipe.

Contratado junto ao Atlético de Madrid em 2025, Lino teve dificuldades de adaptação ao esquema de Filipe Luís, perdeu espaço e recebeu críticas da torcida. Com Jardim, ganhou uma nova função em campo, recuperou o protagonismo e voltou a se destacar, com gols contra Botafogo e Remo.

A boa fase também rendeu novas oportunidades na Seleção. Valorizado, o atacante é considerado "intocável" pela diretoria, que não pretende negociá-lo.