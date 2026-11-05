Botafogo-SP passa fácil pelo rebaixado Londrina e se despede da torcida com goleada

Na abertura da penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo-SP que não corre risco de queda e muito menos briga pelos playoffs do acesso, se despediu de forma digna da torcida. Na Arena Nicnet/Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, passou fácil pelo já rebaixado Londrina e aplicou uma goleada por 4 a 0, nesta quinta-feira, aumentando sua sequência invicta na temporada.
Com os gols de Jonathan, Hygor, Wesley Santos e Gabriel Inocêncio, o time de Cláudio Tencati chegou a seis jogos sem perder, nos 51 pontos e subiu para a 11ª colocação. É a melhor pontuação da equipe do interior paulista desde que voltou à Série B em 2023. Já o Londrina, pensando na Série C do ano que vem, chegou a terceira derrota seguida e está estacionado na 18ª colocação, com 32 pontos.
A última rodada acontece com todos os jogos ocorrendo de forma simultânea no sábado (14), às 16h30. O Botafogo encerra sua participação diante do Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), enquanto o Londrina se despede em casa, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, contra o Náutico.
O confronto que pouco valia até começou movimentado, com as duas equipes trocando passes buscando o ataque e esbarrando na marcação no último terço do campo. O Londrina era quem mais demonstrava vontade, arriscando mais a gol, porém a qualidade apareceu primeiro no lado do Botafogo. Jonathan puxou para o meio e acertou um lindo chute, com curva que enganou o goleiro e morreu no ângulo para abrir o placar, aos 16 minutos.
O gol deixou o duelo mais cadenciado, principalmente pelo lado dos donos da casa, que passaram a desacelerar as jogadas, enquanto o time paranaense se assustou e parou de se expor. Na reta final, quando o Londrina subiu as linhas, foi novamente golpeado. No contra-ataque, em bela troca de passes, Patrick Brey só rolou para Hygor empurrar para as redes com o gol vazio e ampliar a vantagem antes do intervalo.
Na volta para o segundo tempo, o Botafogo estava ligado e Wesley aproveitou o cochilo do goleiro Kozlinski. O atacante desarmou roubou a bola e marcou o terceiro, logo aos três minutos. O gol desestabilizou ainda mais o Londrina e o duelo ficou fácil para o time paulista. Pedrinho chegou até a anotar o quarto gol, porém o tento foi anulado por impedimento de Zé Hugo, na origem da jogada.
Com o passar do tempo, em ritmo de pelada de fim de ano, o Botafogo transformou a vitória em goleada. Na bola parada, Rafael Gava cobrou falta na área, a defesa do Londrina afastou mal e Gabriel Inocêncio aproveitou para marcar, aos 26. Com quatro no placar, o time da casa não forçou mais as jogadas e vendo que o Londrina também não aspirava nenhuma reação, apenas gastou o tempo e administrou a vitória até o apito final.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 4 X 0 LONDRINA
BOTAFOGO - Jordan; Jonathan (Pedrinho), Darlan e Villar; Gabriel Inocêncio, Leandro Maciel (Yuri Felipe), Morelli, Rafael Gava e Patrick Brey (Felipe Vieira); Wesley Santos (Thiago Moraes) e Hygor (Zé Hugo). Técnico: Cláudio Tencati.
LONDRINA - Maurício Kozlinski; Caio Rodrigues, Wallace e Matheus dos Santos; André Dhominique (Nino Paraíba), Lucas Marques (Cainã), Geovane Meurer (Tárik) e Artur; João Andrade (Pablo Dyego), Igor Bahia (Kauan Jonathan) e Hebert. Técnico: Hugo Chacon.
GOLS - Jonathan, aos 16, Hygor, aos 44 minutos do primeiro tempo. Wesley Santos, aos três, Gabriel Inocêncio, aos 26 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Franciel dos Santos Martins (SC).
CARTÕES AMARELOS - Patrick Brey, Thiago Moraes, Wallace, Cainã e Caio Rodrigues.
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).