Abel aponta favoritismo do Flamengo no Brasileirão: 'Tem tudo e mais alguma coisa para ganhar'

Abel Ferreira ficou satisfeito com a grande atuação do Palmeiras na goleada por 6 a 1 sobre o Remo, nesta quinta-feira, no Nubank Parque, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o treinador não escondeu a dificuldade em se aproximar do Flamengo, que lidera com 76 pontos contra 73 dos alviverdes, e até apontou grande favoritismo à equipe rival para ficar com o título nacional.

"Nós temos um rival fantástico nesta competição. Eles têm tudo e mais alguma coisa para ganhar esta competição. São competitivos, consistentes, experientes,..., é uma equipe recheada de jogadores de qualidade. E eles não tem preocupação de apostar em jovens porque não precisa", disse Abel em entrevista coletiva.

Pensando no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, diante do Vasco, no domingo, a atuação de gala frente ao Remo deixou Abel com uma boa dor de cabeça, afinal ele possui muitas opções para montar a equipe. "É a dor de cabeça que o treinador gosta. Falta um mês para a acabar a temporada e estamos em três competições. Temos de manter o pé no acelerador. Não escolho jogos, adversários e competições. Um campeão não escolhe. Paulista e Libertadores dão o mesmo trabalho."

E, em semana de GP de São Paulo de Fórmula 1, citou mais uma vez Ayrton Senna, de quem é fã declarado. "É preciso acelerar na reta e frear na hora certa antes curvas."