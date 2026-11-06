Operário-PR e Sport fazem duelo direto de vida ou morte por vaga no G-6 da Série B

A penúltima e decisiva rodada do Campeonato Brasileiro da Série B reserva um confronto de altíssima tensão na parte de cima da tabela.

Na noite desta sexta-feira (06), a partir das 19h30, o Operário-PR recebe o Sport no Germano Krüger, em Ponta Grossa, em um duelo direto onde apenas a vitória interessa a ambas as equipes para manterem acesas suas respectivas aspirações de alcançar o G-6 na reta final da competição nacional.

Dono da casa, o Operário ocupa atualmente a 11ª colocação com 51 pontos e busca sacudir a poeira após o revés por 2 a 1 sofrido diante do Novorizontino no interior paulista.

Embora a missão seja matemática e dependa de uma combinação complexa de resultados, a equipe paranaense alimenta chances remotas de alcançar a zona de classificação e pretende fazer valer o fator local.

Do outro lado do gramado, o Sport aparece com 55 pontos, empatado diretamente com o CRB, equipe que abre a faixa de classificação para os playoffs na sexta colocação, mas que leva vantagem no número de vitórias (16 a 14).

Vindo de um empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP fora de casa, o time pernambucano travou na tabela e precisa urgentemente somar três pontos em solo paranaense para não ver o sonho do acesso à elite escapar por entre os dedos.

Os primeiros acessos podem ser definidos no sábado (07), que promete muitas emoções com cinco jogos que podem definir o último rebaixamento e até mesmo o grande campeão.

A partir das 16h, o Avaí joga pela vida diante do São Bernardo, na Ressacada, seguidos pelo duelo direto entre Novorizontino e Fortaleza, às 16h10, no Jorge Ismael de Biasi. A partir das 20h, a rodada segue com Vila Nova e Criciúma, no Onésio Brasileiro Alvarenga, simultaneamente a Cuiabá e Juventude, na Arena Pantanal. Os jogos do dia se encerram a partir das 21h30, no estádio dos Aflitos, no Recife, com o duelo entre Náutico e CRB.

O domingo (08) encerrará oficialmente a rodada, com mais três partidas. A partir das 16h, o Athletic-MG recebe o Atlético-GO, na Arena Sicredi. Já às 19h15, Goiás e Ponte Preta medem forças no Hailé Pinheiro, no mesmo horário de Ceará e América-MG, na Arena Castelão.