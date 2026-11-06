Neymar pai assume cargo de CEO do Santos até o fim do ano

O Santos tem um novo CEO, e ele é Neymar pai. Nesta sexta-feira, o empresário e pai do camisa 10 santista se acertou com a gestão Marcelo Teixeira para assumir o cargo com efeito imediato até o fim do ano, data do término do mandato.

A presença do dono da NR Sports no cargo seguirá, caso Marcelo Teixeira seja reeleito presidente do Santos na eleição de 12 de dezembro.

Embora nos bastidores a candidatura de Teixeira seja discutida, o atual presidente não anunciou a entrada na eleição.

Há discussão sobre quem seria o vice-presidente. O nome de Léo circulou nos últimos dias, mas barrou na negativa do próprio ex-lateral-esquerdo para encabeçar a chapa.

Júnior Bozella, assessor especial de Marcelo Teixeira, é outro nome discutido como potencial vice, porém sofre resistência de algumas alas próximas ao presidente.

A eleição do Santos tem três candidatos confirmados: Maurício Maruca, José Renato Quaresma e Ivan Luduvice.

Wladimir Mattos desistiu na noite de quinta-feira para se tornar vice na chapa de Luduvice.