Técnico da Espanha homenageia vítimas de acidente de trem e anuncia lista com três novidades

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, prestou homenagem às vítimas de um acidente com um trem de alta velocidade e a um jogador da segunda divisão que faleceu após uma colisão em campo, antes de anunciar, nesta sexta-feira, a convocação para a Liga das Nações.

De la Fuente promoveu diversas mudanças para os próximos jogos contra a Inglaterra e a República Tcheca, uma vez que a Espanha já está classificada para as quartas de final. A equipe venceu seus quatro jogos e lidera o grupo A4 com 12 pontos.

"A Espanha está de luto. Fomos atingidos por uma tragédia que jamais deveria ter acontecido", disse ele, referindo-se ao acidente ferroviário ocorrido em 28 de outubro, que deixou 69 mortos e 200 feridos. Este foi o segundo grande desastre ferroviário na Espanha este ano.

De la Fuente também mencionou o atacante do Tenerife, Jesús de Miguel, que faleceu esta semana após sofrer uma parada cardíaca decorrente de uma colisão com o goleiro adversário.

"Hoje, nossos pensamentos estão com as vítimas, incluindo nosso colega Jesús de Miguel, que faleceu tragicamente esta semana", disse De la Fuente, um dia após comparecer ao funeral de De Miguel. "Queremos prestar nossa solidariedade a todos eles, àqueles que sofrem uma perda irreparável e aos que ficaram com um vazio imenso após se despedirem de seus entes queridos."

A Espanha enfrenta a República Tcheca em Praga, no dia 12 de novembro, e, três dias depois, recebe a Inglaterra em Madri.

De la Fuente convocou, pela primeira vez, o zagueiro Jacobo Ramón (do Como), o meio-campista Marc Roca (do Real Betis) e o goleiro Álvaro Valles (também do Betis). Ele também incluiu o meia Pablo Barrios (do Atlético de Madrid) e o atacante Ander Barrenetxea (da Real Sociedad) em uma lista de 27 jogadores.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS DA ESPANHA:

GOLEIROS - Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona) e Álvaro Valles (Real Betis)

DEFENSORES - Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Dean Huijsen (Real Madrid) e Jacobo Ramón (Como).

MEIO-CAMPISTAS - Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Álex Baena (Atlético de Madrid), Fermín López (Barcelona), Pablo Barrios (Atlético de Madrid) e Marc Roca (Real Betis).

ATACANTES - Nico Williams (Athletic Bilbao), Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ander Barrenetxea (Real Sociedad) e Roberto Fernández (Espanyol).