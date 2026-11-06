Quem era Bismarck, campeão da Copa do Nordeste e da Série D que foi assassinado no RN

O mundo do futebol amanheceu de luto nesta sexta-feira, 6, com a notícia da morte do jogador Bismarck, de apenas 36 anos. Ele já tinha contrato acertado com o Olimpia-MA para 2027 e fez história no Nordeste com passagens de destaque pelo Fortaleza, CSA, Santa Cruz e Campinense.

O fato foi confirmado pelo Leão do Pici nas redes sociais e a suspeita é de que ele tenha sido atingido por tiros em um bar no bairro Cidade Alta, em Natal (RN), motivado por um desentendimento com um homem. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Bismarck foi revelado pelo Fortaleza em 2008, ano em que fez sua estreia profissional aos 17 anos. Enquanto tinha idade de júnior, foi emprestado três vezes, para Aracati, Ferroviário e Horizonte, até se firmar na equipe principal do clube.

Pelo time tricolor, onde mais atuou na carreira, fez 122 jogos, marcou 12 gols e deu uma assistência. Além de ser tricampeão do Cearense, participou da campanha da Série B do Brasileirão de 2009, em que o Fortaleza terminou em 18º e rebaixado, e da Série C de 2010, quando ficou em terceiro lugar no Grupo A e caiu na primeira fase. Naquele mesmo ano, contudo, foi emprestado ao Guarany de Sobral e faturou a Série D.

Em 2011, Bismarck entrou em campo em oito oportunidades e balançou a rede uma vez na quarta divisão, atuando pelo Santa Cruz, quando perdeu para o Tupi na final, mas garantiu o acesso à terceira divisão, o primeiro no então novo torneio do futebol nacional.

O meio-campista alcançou outra decisão da Série D em 2016, quando foi um dos principais atletas do CSA na temporada, com quatro gols e 10 assistências em 32 jogos. De novo, porém, sem faturar o título, já que foi derrotado pelo Volta Redonda na final.

Bismarck fez gol crucial no título inédito da Copa do Nordeste com o Campinense

Bismarck alcançou o maior título de sua carreira em 2013, quando foi titular no título inédito da Copa do Nordeste para o Campinense. Naquela campanha, fez 12 jogos e contribuiu com um gol, marcado diante do Sport nas quartas de final, em plena Ilha do Retiro, lembrado pelo clube em homenagem no Instagram.

Com 36 anos, ele já tinha destino para a temporada de 2027: o Olimpia-MA, que estreia na elite do Campeonato Maranhense. O jogador, inclusive, foi o primeiro reforço da história do clube para a fase no escalação mais alto do futebol local.

Nas redes sociais, a instituição lamentou o ocorrido e publicou uma mensagem de apoio aos familiares, amigos e companheiros de equipe de Bismarck. "Que as boas lembranças que ele deixou tragam conforto neste momento de luto", disse o manifesto.

Outros times por onde o meio-campista passou também se manifestaram. O Fortaleza ressaltou o período de mais de 100 jogos dele e valorizou suas conquistas e início por lá. "Revelado nas categorias de base do Leão do Pici, construiu uma carreira marcada por passagens por diversos clubes brasileiros, especialmente no Nordeste", postou o clube.

Além do vídeo do gol contra o Sport na Copa do Nordeste, o Campinense preservou a memória de Bismarck. "Com a camisa 10, foi um dos destaques da equipe na histórica conquista, título que marcou para sempre a trajetória do clube e o coração da Nação Raposeira. Sua contribuição jamais será esquecida", escreveu.

CSA e Santa Cruz, pelos quais conquistou acessos na Série D, também exaltaram a contribuição do jogador para esses feitos. "Bismarck nunca será esquecido por todos nós. Obrigado por fazer parte da nossa história", publicou o clube alagoano. "Vstiu a camisa coral em 2011 e integrou o elenco que conquistou o acesso à Série C", lembraram os pernambucanos.