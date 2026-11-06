Rodrigo Moledo denuncia ameaças à família após pênalti em derrota do Coritiba para o Inter

O zagueiro Rodrigo Moledo, do Coritiba, denunciou nesta sexta-feira (6) que sua família vem recebendo ameaças nas redes sociais após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em publicação no Instagram, o defensor assumiu a responsabilidade pelo pênalti que originou o gol adversário e pediu que seus familiares sejam preservados.

"Minha família vem recebendo ameaças nas redes sociais", escreveu. O jogador afirmou compreender as críticas e a frustração dos torcedores com o resultado, mas ressaltou que "nenhum erro dentro de campo justifica ameaças ou ataques aos familiares de um atleta". Moledo classificou a situação como algo que ultrapassa os limites do futebol e não pode ser normalizado.

No comunicado, o zagueiro também explicou a jogada que decidiu a partida. Segundo ele, a falta ocorreu porque não percebeu a aproximação do adversário e tomou uma decisão equivocada. Nos acréscimos do segundo tempo, Moledo levantou o pé para disputar a bola e atingiu Juninho dentro da área. Após revisão do VAR, a arbitragem marcou o pênalti, convertido por Alerrandro.

O defensor disse estar frustrado com o erro, reconheceu o peso do lance e assumiu integralmente a responsabilidade pelo ocorrido. Também reafirmou o respeito pelo Coritiba e destacou sua dedicação ao trabalho. A manifestação ocorreu em meio à pressão de torcedores, incluindo um pedido da organizada Império Alviverde pelo desligamento do atleta, que construiu parte importante de sua carreira no Internacional.

Internamente, Moledo recebeu respaldo após a partida. O técnico interino Guilherme Bossle defendeu o zagueiro na entrevista coletiva e afirmou que erros individuais são tratados dentro do grupo, sem separar a responsabilidade pelos resultados. O treinador ressaltou que vitórias e derrotas são compartilhadas por todos os integrantes da equipe.

O Coritiba permaneceu com 42 pontos e ainda busca assegurar a permanência na Série A. O próximo compromisso será contra o Santos, no dia 18, no Couto Pereira. Depois, enfrentará Bahia, Flamengo e Palmeiras nas últimas rodadas.