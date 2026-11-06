F1: assento demarcado sem opção de escolha e falta de água geram reclamações em Interlagos

O primeiro dia de atividades do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 foi alvo de algumas reclamações do público presente no Autódromo de Interlagos. Fãs da categoria criticaram a obrigação de uso de assento demarcado em alguns setores além da falta de abastecimento de água.

De acordo com fãs da categoria ouvidos pela reportagem do Estadão, no momento da aquisição do ingresso, não havia disponibilidade para a escolha de um assento determinado, que vinha assinalado posteriormente na confirmação da compra. Assim, imaginava-se que seria seguido o mesmo padrão que vigorou até o ano passado, em que a escolha de lugar era aleatória, seguindo ordem de chegada.

Segundo a organização do evento, alguns setores do Autódromo de Interlagos passaram a contar com assentos numerados para a atual edição do GP. "No e-mail de confirmação da compra do ingressos constam as informações do bloco, fileira e o assento". A organização informa ainda que, a partir de 2027, "todas as arquibancadas também terão assentos marcados para cumprir uma exigência legal".

"Eles estão obrigando a gente a seguir lugar marcado no ingresso. Só que quem escolheu os lugares foram eles, não nos deram a opção de escolher. Ou seja: paguei o mesmo preço dos demais e não consigo ver a pista. Ano passado, nesse mesmo setor, podíamos escolher os lugares sem nenhum problema", afirma Geovana de Sá Rodrigues, 26 anos, servidora pública em Redenção-PA, que teve de ficar em um assento com visão prejudicada pela existência de grades.

Quanto aos problemas de abastecimento de água em certos pontos do circuito, a organização esclarece que problemas técnicos na rede do GP levaram a "interrompimentos no fornecimento de água para o público". A ocorrência não tem relação com o fornecimento de água da Sabesp. "?Lamentamos o ocorrido, e pedimos desculpas ao nosso público. A Organização está trabalhando para solucionar o problema, e normalizar o fornecimento", finalizou em nota.