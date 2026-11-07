Vascão vai para cima?

A virada relâmpago sobre o Athletico-PR deu um ânimo extra ao Vasco na busca por uma reação diante do Palmeiras, amanhã, pela semifinal da Copa do Brasil. Apesar do resultado positivo, Pedro Emanuel voltou da Arena da Baixada com uma dúvida importante para a decisão: manter os três zagueiros ou retomar o 4-3-3?

Sem poder contar com Saldivia, suspenso, o comandante português deve voltar a apostar em uma linha de quatro defensores. Nesse cenário, Robert Renan e Gabriel Pereira despontam como os prováveis titulares da zaga vascaína. Nas laterais, Paulo Henrique deve recuperar sua vaga entre os titulares, enquanto Cuiabano aparece como favorito para atuar pelo lado esquerdo. Outra possibilidade seria recuar Sosa para a defesa e promover a entrada de Jair no meio-campo.

Diante do Furacão, Pedro Emanuel surpreendeu na escalação inicial ao apostar em um esquema com três zagueiros. A formação, no entanto, não funcionou durante a primeira etapa. Com dificuldades para construir jogadas, o Vasco foi castigado por uma desatenção na marcação e viu Mendoza abriu o placar.

A mudança de cenário veio apenas na segunda etapa, com as entradas de Colidio e Bruno Duarte.

Desta vez, porém, o desafio promete ser maior. Após perder por 1 a 0 na ida, o Vasco precisa vencer por um gol de diferença para seguir vivo na disputa.