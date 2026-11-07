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Esportes

Da falência à elite

Novorizontino, a sensação da Série B do Brasileiro

Direto de Novo Horizonte, cidade do interior de São Paulo com cerca de 39 mil habitantes, um time está a um passo de fazer história. Neste fim de semana, o Novorizontino tem a chance de coroar trajetória marcada pela persistência com o título da Série B e o acesso à Série A, ambos feitos inéditos. Com time recheado de rostos conhecidos, o Tigre do Vale vive momento de pura conexão com o torcedor.

Para alcançar os feitos, o Novorizontino precisa vencer o Fortaleza hoje, às 16h10, com apoio de público recorde no Estádio 'Jorjão'. Em caso de vitória, o acesso à elite do Brasileirão está garantido. Já a conquista da taça depende de que o vice-líder Juventude empate ou perca para o 13º colocado Cuiabá, às 20h, fora de casa.

O elenco do Tigre do Vale reúne nomes familiares, com experiência na Série A. Luís Oyama, ex-volante do Botafogo, tem sido pilar no meio-campo. Outro com passagem pelo Glorioso é o zagueiro Gabriel Bahia.

No clube desde 2023, o ex-Vasco Jordi é o goleiro titular da campanha. Artilheiro do time, o centroavante Robson tem passagens por Coritiba e Fortaleza. Emprestado pelo Palmeiras, Rômulo é o líder de assistências do campeonato. Além do conhecido treinador Enderson Moreira.

O Grêmio Esportivo Novorizontino foi fundado em 1973, formado por funcionários de uma fábrica de calçados. Em 1990, foi vice do Campeonato Paulista. Já em 1994, levantou o troféu da Série C do Brasileirão. Naquele ano, porém, o clube sofreu um grande declínio e, em 1999, faliu. Então, em 2010, surgiu o Grêmio Novorizontino, que também é preto e amarelo e tem os mesmos mascote e hino do antigo Tigre do Vale. O escudo é outro elemento semelhante.

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