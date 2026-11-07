Ferraresi desfalca o Glorioso

O Botafogo pode ter problemas no setor defensivo para o jogo contra o Corinthians, no dia 18, após a data Fifa. O zagueiro Ferraresi foi convocado pela seleção da Venezuela e não deve estar de volta para a partida contra os paulistas.

Segundo informações do jornalista Thiago Veras, o Glorioso tentou a liberação do jogador antes do jogo contra a Rússia, um dia antes da partida contra o time paulista, mas não deve ter sucesso nessa tentativa. Além da Rússia, a seleção da Venezuela enfrentará o País Basco no dia 14.