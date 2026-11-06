Câmara recebe advertência por fechada em Leclerc no TL2 em São Paulo e se explica

Rafael Câmara chegou em 18º no TL1 e 16º no TL2 para o GP de São Paulo de Fórmula 1 e, segundo ele, vive adaptação constante, mas mesmo com os resultados discretos, não passou despercebido pelos 'grandes'. Na segunda sessão, teve um pequeno entrevero com Charles Leclerc, da Ferrari, que ele dá a entender que já passou.

O monegasco entrava em ritmo alto na subida dos boxes para melhorar seu tempo e precisou sair do traçado para não atingir o carro do brasileiro, que vinha mais lento e ocupava a linha de corrida. Não acidente, mas o susto foi grande e o piloto da Scuderia deixou claro isso no rádio. "Que p**** foi essa?", bradou.

Os comissários avaliaram o caso e decidiram aplicar uma reprimenda a Câmara. Isso não resulta em quaisquer punições de grid, mas coloca o jovem em uma contagem incômoda: caso receba cinco nas provas que tem até o fim da temporada, seria castigado com uma penalidade de 10 posições.

Em entrevista ao SporTV, o brasileiro se explicou, disse ter sido uma confusão e se mostrou aliviado de que não aconteceu nada mais sério. "Pensei que ele ia para o lado direito, fui abrir para ele passar, mas ele escolheu o mesmo lado", disse. "Foi uma coisa que poderia ter sido grave, passou perto, mas foi tudo tranquilo", continuou.

Sobre a primeira vez que competirá em Interlagos no automobilismo profissional, Câmara não escondeu que ter a torcida toda ao seu lado faz a diferença, mas ressaltou que quando entra no cockpit, é ele e seu desempenho. "Deu para perceber o pessoal, a torcida gritando e deu uma emoção a mais que o normal", revelou.

"Claro que em casa, dá essa emoção a mais, mas quando está ali na pista, você tem que focar o máximo no que deve fazer", adicionou o brasileiro. O objetivo em sua primeira corrida com a Haas, segundo ele, é melhorar constantemente. "Ir evoluindo em cada sessão e estar cada vez mais confortável com o carro", projetou o estreante.

Câmara já havia sido anunciado pela equipe americana em outubro como parte da dupla para a temporada de 2027, no lugar de Esteban Ocon. Enquanto ele se preparava para a reta final da disputa pelo título da Fórmula 2, porém, foi chamado para substituir o francês, que brigou com a escuderia no GP do México.

O pernambucano de 21 anos foi campeão da F3 em 2025 e lidera o último degrau antes da categoria máxima com 207 pontos, sete à frente de Nikola Tsolov, seu antigo rival das divisões de base. Ele junta-se a Gabriel Bortoleto como representantes do País no grid; a primeira vez desde 2016 que mais de um tem essa honra.

A classificação para o GP de São Paulo de F1 está marcado para as 15h do próximo sábado, 7, com transmissão da Globo na TV aberta, do SporTV na TV fechada e de Globoplay e F1TV Pro no streaming. A corrida será no domingo, 8, às 14h, com cobertura das mesmas plataformas.