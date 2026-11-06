Com gol de bicicleta, Operário-PR vence o Sport e segue sonhando com G6 da Série B

Na 37ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário-PR recebeu o Sport-PE no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, e, após estar atrás duas vezes no placar, voltou a vencer e conseguiu uma incrível virada por 3 a 2. Com um golaço de bicicleta, o time paranaense complicou o sonho do G-6 para os pernambucanos.

Com gols de Claudinho (contra), Moraes e do jovem Léo Erig, a equipe de Alberto Valentim chegou aos 54 pontos, subiu para a décima colocação e ainda possui chances matemáticas de alcançar os playoffs de acesso, embora sejam muito improváveis. Agora, torce por tropeços de CRB, Goiás e Atlético-GO, que ainda entram em campo. Enquanto isso, os visitantes permanecem estacionados com os mesmos 55 pontos, na nona posição, também com menos chances nesta disputa.

O primeiro tempo foi muito movimentado, com ambas as equipes buscando o gol desde o início. O Sport-PE criou sua primeira oportunidade logo aos dois minutos e, aos cinco, abriu o placar. Carlos de Pena recebeu na entrada da área, trouxe para o lado e bateu forte, cruzado, de perna direita, com precisão, para vencer Elias e fazer 1 a 0.

Mas o Operário-PR não desanimou e, empurrado por sua torcida, chegou ao empate aos 13 minutos. Após cobrança de escanteio, Joseph tocou de cabeça, a bola ficou viva na área, Perotti tentou afastar, mas a bola explodiu nas costas de Claudinho. Ele acabou mandando contra a própria meta.

No entanto, os pernambucanos construíram uma linda jogada e, após uma troca de passes, Diego Hernández recebeu na ponta direita de Patrick de Paula, cruzou na área e Perotti se antecipou à marcação para desviar de cabeça e colocar o Sport-PE novamente na frente.

Já no apagar das luzes, aos 49 minutos, Raí recuou mal para Abraão, que, ao tentar cortar, dividiu com Moraes, que encobriu o goleiro Thiago Couto em uma grande trapalhada e deixou tudo igual.

No segundo tempo, o duelo seguiu no mesmo ritmo forte. Os donos da casa voltaram melhor dos vestiários e, logo no início, aos sete minutos, chegaram à virada. Dudu Mosconi bateu, o goleiro defendeu, ele mesmo pegou o rebote e cruzou na área para o jovem Léo Erig. O atacante que veio do banco acertou uma linda bicicleta de perna esquerda no ângulo e enlouqueceu o torcedor.

Daí em diante, com o resultado que praticamente fazia a equipe dar adeus ao acesso, o Sport-PE tentou pressionar, mas claramente sentiu o gol. Foi o Operário-PR quem empilhou chances desperdiçadas nos contra-ataques, mas que, ao fim, não fizeram diferença. Após cinco minutos de acréscimos, os donos da casa seguraram o resultado e o árbitro colocou ponto final no Germano Krüger em um grande jogo.

Os times terão uma semana de descanso e voltarão a campo somente no próximo sábado (14). O Operário-PR se despede longe de casa, diante da Ponte Preta, no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, devido à reforma do gramado do Moisés Lucarelli, às 16h30. Enquanto isso, o Sport-PE se despede diante de sua torcida, na Ilha do Retiro, no duelo contra o Goiás, que disputa uma vaga nos playoffs do acesso.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 3 X 2 SPORT

OPERÁRIO-PR - Elias; Maguinho, Cuenú, Joseph e Nicolas (Gabriel Feliciano); Índio, André (Mikael Doka) e Dudu Mosconi (Charles); Moraes (Maxwell), Brenno (Léo Erig) e Caio Dantas. Técnico: Alberto Valentim.

SPORT-PE - Thiago Couto; Claudinho (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Habraão (Fernando Sobral) e Raí; Biel (Kevin Andrade) Patrick de Paula e Carlos de Pena (Neto Pessoa); Chrystian Barletta, Perotti e Diego Hernández (Clayson). Técnico: Sued Lima (auxiliar).

GOLS - Carlos de Pena, aos cinco, Claudinho (contra), aos 13; Perotti, aos 37; e Moraes, aos 49 minutos do primeiro tempo. Léo Erig, aos sete minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cuenú, Léo Erig, Nicolas e Gabriel Feliciano (Operário-PR) Biel e Marcelo Benevenuto (Sport)

CARTÃO VERMELHO - Marcelo Benevenuto (Sport)

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF)

PÚBLICO - 3.961 presentes

RENDA - R$ 78.480,00

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grosa (PR)