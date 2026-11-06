O que é uma reprimenda na F1? Entenda advertência recebida por Rafa Câmara no GP de SP

Rafael Câmara recebeu uma advertência dos comissários da FIA por fechar Charles Leclerc, da Ferrari, no TL2 para o GP de São Paulo de Fórmula 1, mas o que é esse tipo de anotação, e ele e a Haas podem ser punidos? De momento, não há castigo com penalidades no grid, mas o pernambucano se coloca em um pouco mais de risco, situação que até Lewis Hamilton já viveu de perto.

No regulamento da federação que rege a categoria máxima do automobilismo, a regra é clara: se levar cinco no total, quatro delas por infrações em pista, perde 10 posições na largada. A contagem é acumulativa, ou seja, ele precisa se cuidar tanto no decorrer da corrida no Brasil quanto das últimas três do campeonato, caso siga até o fim do ano.

Leclerc entrava em ritmo alto na subida dos boxes para melhorar seu tempo no TL2 e precisou sair do traçado para não atingir o carro de Câmara, que vinha mais lento e ocupava a linha de corrida. Não houve acidente, mas o susto foi grande e o piloto da Scuderia deixou claro isso no rádio. "Que p**** foi essa?", bradou.

Os comissários avaliaram o caso e decidiram aplicar uma reprimenda ao brasileiro por "atrapalhar desnecessariamente" o adversário da Ferrari. "Ficou constatado que o carro 51 foi alertado diversas vezes sobre a aproximação do carro 16, que vinha em volta rápida. Ainda assim, o carro 51 realizou manobras de zigue-zague e posicionou-se claramente sobre a trajetória ideal", diz o documento da FIA.

"O carro 16 precisou realizar uma manobra evasiva para evitar uma colisão, deslocando-se para a direita, com grande parte do veículo saindo dos limites da pista. A situação criada foi claramente perigosa, e o carro 51 deveria ter agido com maior cautela para evitar atrapalhar o carro 16", seguiu a entidade.

Na decisão, o veredito: uma advertência. "Essa é a primeira advertência do piloto na temporada", ressaltaram os comissários. A contagem não é citada à toa, pois ela é fundamental no regulamento e pode resultar, de fato, em punições no grid.

Chegando a cinco, sendo quatro por infrações em pista, a penalidade é de 10 posições. Violações do tipo que contabilizam reprimendas são:

Pilotar desnecessariamente lento para ganhar vantagem

Pilotar erraticamente ou de maneira que possa ser considerada errática

Pilotar com ou não parar um carro com dano significativo

Causar uma colisão

Forçar outro piloto para fora da pista

Mover-se na zona de frenagem

Exceder a linha ou limites estabelecidos nos boxes

Exceder a linha de saída dos boxes

Estourar o tempo limite entre

Nota-se que "atrapalhar outro piloto", como foi o caso de Câmara, não aparece na lista, pois se acontecer na classificação, é punição automática; no treino, se for sem intenção, o piloto é apenas avisado. Os comissários ressaltaram isso no documento e explicaram que, nesse acontecimento em específico, enxergaram que a reprimenda era necessária.

Excesso de reprimendas quase influenciou disputa entre Hamilton e Verstappen em 2021

Não é muito frequente o estouro desse limite de cinco entre os competidores, mas a regra já quase mexeu com a disputa por título mais equilibrada do século, em 2021.

Naquela temporada, Hamilton, ainda na Mercedes, chegou ao GP de Abu Dhabi empatado na liderança em 369,5 pontos com Max Verstappen, da Red Bull, e correu sério perigo de perder 10 posições no grid da prova decisiva. Isso porque ele fechou Nikita Mazepin no TL3 daquela etapa e somou duas na contagem. Na época, a sanção era imposta com três relacionadas a infrações de condução.

Só restava o treino classificatório e, com isso, o heptacampeão 'escapou' da penalidade, mas perdeu o campeonato para o holandês, que conquistava o primeiro de seus quatro títulos. Câmara tem bem mais chão para percorrer em 2026, mas, ao mesmo tempo, uma tolerância maior do regulamento.