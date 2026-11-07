Série B pode definir acessos, título e rebaixamento em 'sábado decisivo'

A 37ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro pode mudar o cenário da competição já neste sábado (07). Entre as cinco partidas do dia, há chance de as duas primeiras vagas na elite serem confirmadas, do campeão ser conhecido e do último rebaixado ser definido. A rodada ainda terá dois confrontos diretos na parte de cima da tabela.

O Novorizontino vive o jogo mais importante de sua história. Líder com 67 pontos, o time paulista recebe o Fortaleza às 16h10, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Se vencer, garante o acesso. O título também pode vir ainda neste sábado, mas depende de uma combinação de resultados. O estádio vai estar lotado, porque os ingressos se esgotaram há na quinta-feira. O Fortaleza, com 62, já está garantido ao menos no G-6 e usa a rodada para manter viva a briga pelo acesso direto.

A combinação passa por Cuiabá. Às 20h, o Juventude, segundo colocado com 65 pontos, visita o Cuiabá, na Arena Pantanal. Uma vitória dos gaúchos também confirma o acesso e adia a definição do título para a última rodada. Se o Juventude não vencer e o Novorizontino ganhar do Fortaleza, a taça fica com os paulistas. O Cuiabá, com 47, não tem mais objetivos na competição.

Quem também espera uma escorregada dos líderes é a dupla que se enfrenta no mesmo horário, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Vila Nova, dono da casa com 63 pontos, recebe o Criciúma, que soma 62. Os dois ainda sonham com o G-2 e precisam vencer para seguir na briga.

Mais cedo, às 16h, na Ressacada, o Avaí recebe o São Bernardo precisando de um resultado improvável. Com 37 pontos, o time catarinense abre a zona de rebaixamento e depende de duas vitórias nos jogos que restam e de nenhum ponto a mais do Ceará, que tem 43. O São Bernardo, com 52, tem chance remota de entrar no G-6 e também só pensa na vitória.

Encerrando o dia, às 21h30, o CRB visita o Náutico, no estádio dos Aflitos. Com 55 pontos, mesma pontuação de Goiás, Sport e Atlético-GO, o time alagoano quer chegar à última rodada dependendo apenas de si para garantir lugar nos playoffs. O Náutico, com 46, joga sem pretensões na tabela.

A 37ª rodada da Série B termina no domingo (08), com três jogos. O Athletic recebe o Atlético-GO às 16h, na Arena Sicredi. Já às 19h15, o Goiás enfrenta a Ponte Preta, no Hailé Pinheiro, simultaneamente ao duelo entre Ceará e América-MG, na Arena Castelão.