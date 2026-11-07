Atlético-MG busca virada contra o Grêmio para chegar à final da Copa do Brasil

O Atlético-MG precisa de uma reação diante de sua torcida para continuar na disputa pelo terceiro título da Copa do Brasil. Depois de perder por 2 a 0 em Porto Alegre, o time mineiro recebe o Grêmio neste sábado (7), às 18h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela volta da semifinal. Os gaúchos, por sua vez, defendem a vantagem para voltar à decisão e manter vivo o sonho do hexacampeonato.

O Atlético precisa vencer por três ou mais gols de diferença para se classificar no tempo normal. Um triunfo por dois gols leva a disputa aos pênaltis. O Grêmio avança com uma vitória, um empate ou até uma derrota pela diferença mínima. Não há critério de gol marcado fora de casa.

Na primeira partida, Carlos Vinícius e Erick Noriega marcaram os gols gremistas. O Atlético teve mais volume ofensivo, mas não conseguiu transformar suas oportunidades em uma situação menos complicada para o segundo encontro. Agora, além de produzir no ataque, terá de controlar os espaços oferecidos ao adversário.

ATLÉTICO-MG

Eduardo Domínguez ganha alternativas importantes para montar a equipe. O zagueiro Ruan Tressoldi, o meio-campista Fred e o centroavante Mateo Cassierra estão recuperados de problemas musculares e voltam a ficar à disposição. O retorno do atacante é especialmente relevante em uma partida na qual o Atlético precisa fazer gols.

A defesa, entretanto, ainda exige atenção. Lyanco apresentou uma inflamação no tendão, enquanto Vitão sentiu um desconforto na coxa direita durante a derrota por 1 a 0 para o Botafogo, na quarta-feira. As condições dos dois interferem diretamente na formação da dupla de zaga. Ruan passa a ser uma alternativa para o setor.

Thiago Borbas também depende de avaliação. Já Reinier e o meia Victor Hugo estão entre os jogadores com problemas físicos. A situação exige que Domínguez equilibre a necessidade de aumentar a força ofensiva com as condições dos atletas que retornam.

Everson tem possibilidade de começar no gol depois de atuar contra o Botafogo. O treinador elogiou sua apresentação, mas condicionou a escolha à recuperação após a partida. Gabriel Delfim foi o titular no primeiro encontro com o Grêmio.

Parte dos principais jogadores de linha foi preservada do compromisso pelo Brasileirão. Natanael, Renan Lodi, Maycon, Kevin Castaño, Alan Franco, Bernard e Cuello ficaram em Belo Horizonte para trabalhar visando à semifinal. A expectativa é que esse grupo volte a formar a estrutura da equipe.

A busca pela virada também exigirá uma resposta à sequência recente de resultados. O Atlético chega após perder para Grêmio e Botafogo, mas ainda disputa duas taças: além da Copa do Brasil, está classificado para a final da Sul-Americana.

GRÊMIO

O Grêmio chega com uma situação confortável no confronto, mas também precisa reagir depois de perder por 3 a 1 para o Flamengo, no Maracanã. Renato Gaúcho utilizou uma formação alternativa no Brasileirão e lançou alguns titulares no segundo tempo. Amuzu entrou e marcou, de falta, o único gol gremista.

A principal mudança obrigatória para a semifinal está na defesa. Gustavo Martins foi expulso na partida de ida e cumpre suspensão. Kannemann é uma das opções para ocupar a vaga e formar o trio de zagueiros com Balbuena e Wallace.

Na esquerda, Marlon depende de avaliação, e Caio Paulista aparece como alternativa. A tendência é que Renato recupere a estrutura utilizada na vitória do primeiro confronto, com Villasanti e Noriega no meio e Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius como referências ofensivas.

A presença do centroavante pode ser importante para aliviar a pressão atleticana. Além de marcar na ida, Carlos Vinícius oferece uma opção para o jogo direto e para a disputa das bolas lançadas pela defesa. Amuzu e Enamorado dão velocidade às transições.

Depois do compromisso contra o Flamengo, a delegação permaneceu no Rio de Janeiro e iniciou a preparação para a semifinal. A viagem para Belo Horizonte foi programada para esta sexta-feira.

REENCONTRO COM A FINAL DE 2016

O confronto tem um antecedente importante na Copa do Brasil. Em 2016, Atlético e Grêmio decidiram o título, e os gaúchos abriram vantagem justamente em Belo Horizonte: venceram por 3 a 1 no Mineirão e confirmaram a conquista com um empate por 1 a 1 em Porto Alegre.

Renato também comandava o Grêmio naquela campanha, encerrada com o quinto título do clube. O Atlético, campeão em 2014 e 2021, tenta impedir que o adversário volte a encerrar sua trajetória no torneio.

O vencedor da semifinal enfrentará Palmeiras ou Vasco na decisão. O time paulista ganhou a primeira partida por 1 a 0. A final da Copa do Brasil está marcada para 6 de dezembro, em jogo único, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG x GRÊMIO

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Vitão, Lyanco (Ruan Tressoldi) e Renan Lodi; Kevin Castaño (Fred), Alan Franco e Maycon; Bernard, Cuello e Mateo Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

GRÊMIO : Weverton; Balbuena, Wallace e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Noriega e Marlon (Caio Paulista); Enamorado, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO: Ramon Abatti Abel (SC).

DATA: 07/11 (Sábado)

HORÁRIO - 18h

LOCAL: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).