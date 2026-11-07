Portal da Europa destaca duelo entre Brasil e Espanha por promessa do São Paulo

O jovem Luca Navarrete, das categorias de base do São Paulo, se tornou alvo de duas grandes potências do futebol mundial. Segundo o portal As, de Madrid, as confederações de Brasil e Espanha disputam a promessa de 14 anos, que tem sido um dos destaques do gigante paulista nas competições inferiores.

Embora tenha nascido em Goiânia, o atacante tem dupla cidadania por conta da família e está apto a atuar pela seleção da Europa. A atual campeã do mundo demonstrou interesse no jovem e pode chamá-lo nas próximas competições. Por outro lado, a CBF monitora e pretende blindar o garoto.

Nesta temporada, Luca anotou 27 gols em 27 partidas pelo São Paulo. O grande destaque está sendo no Campeonato Paulista Sub-14, onde marcou 22 gols e é o artilheiro isolado, três à frente do companheiro de equipe Lucca Piva. No ano passado, o atacante já havia balançado as redes em 30 oportunidades pelo clube da capital.

O jovem tem contrato de formação com o time paulista até 2028, quando poderá assinar o primeiro acordo profissional. Mesmo com pouca idade, Luca Navarrete é agenciado pelo empresário Giuliano Bertolucci, um dos nomes mais influentes do futebol mundial. Mesmo com o interesse da Espanha, não há rumores sobre transferência para algum clube da Europa.

Na reta final da temporada, o São Paulo de Luca está nas quartas de final do Campeonato Paulista sub-14 e empatou o primeiro duelo diante do Red Bull Bragantino, fora de casa, no Centro de Performance e Desenvolvimento (CPD), em Atibaia. O gol da equipe da capital foi anotado por Lucca Piva.