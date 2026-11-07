Luiz Henrique, ex-Fluminense e Botafogo, declara time do coração

Revelado pelo Fluminense e ídolo no Botafogo, Luiz Henrique foi sincero sobre qual é seu time do coração. O ponta da seleção brasileira voltou a lembrar que o Tricolor das Laranjeiras é a equipe que torceu durante a infância, muito por influência do falecido pai, Luiz Carlos da Silva. Porém, admitiu que os títulos conquistados pelo Alvinegro colocaram o clube no mesmo patamar que o rival.

Ponta convocado pela Seleção para a última Copa do Mundo, com atuações que relembraram o "futebol arte" brasileiro no ciclo pré-Mundial, Luiz Henrique fez as divisões de base e suas primeiras temporadas como profissional no Fluminense. Grande incentivador, seu pai torcia pelo clube e fez questão de levar o filho para o mesmo caminho.

"O meu coração é tricolor. O Fluminense é desde pequeno, não tem como negar isso. É um clube que sempre me apoiou, desde os meus 11 anos, quando eu cheguei em Xerém e fiz o meu primeiro teste. Então eu sempre vou falar isso para todos que me perguntarem. O Fluminense é um clube do meu coração, é um clube que eu adoro muito, é o clube do meu pai. Meu pai me apoiava quando eu estava começando e sempre me deu um amor pelo Fluminense. Então eu sempre vou apoiar e o Fluminense sempre vai estar no meu coração", declarou o jogador, em entrevista à "Band".

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Após dois anos jogando pelo profissional do Tricolor, o ponta foi vendido para o Real Betis, da Espanha, por cerca de 13 milhões de euros (R$ 72 milhões, na cotação da época), com bônus contratuais somados. Porém, não teve o destaque esperado em La Liga e entrou na lista de dispensáveis do clube após um ano e meio, no começo de 2024.

Foi aí que o Botafogo entrou na jogada. Em investimento pesado, na casa dos 16 milhões de euros fixos (cerca de R$ 106 milhões, na época), mais 4 milhões de euros em bônus (cerca de R$ 26 milhões, na época), o Glorioso adquiriu o ponta, que foi crucial nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores inédita naquele ano. Transferido já em 2025, para o Zenit, da Rússia, Luiz Henrique deixou o Alvinegro com status de ídolo.

"O Botafogo também está no meu coração. Não tem como, eu ganhei dois títulos muito importantes pelo clube (Brasileirão e Libertadores). Eram títulos que o clube precisava bastante. E eu cheguei no ano de 2024 e consegui conquistar isso. Não tem como o Botafogo não estar no meu coração. Sempre vai estar e eu sempre vou estar apoiando o clube", declarou o jogador.