Enteado de Pedro Bial e correspondente em Londres: quem é o repórter 'alvo' do Tottenham

Figura carimbada da cobertura esportiva na Inglaterra, João Castelo-Branco foi alvo de reclamações do Tottenham, de Londres, neste sábado, 7, por conta de um vídeo publicado nas redes sociais em que canta músicas provocativas ao clube. O fato traça uma de suas características: ser torcedor declarado do arquirrival, Arsenal, além de outras curiosidades, como a paternidade de José Trajano e ter Pedro Bial como padrasto.

A publicação a qual trouxe problemas ao profissional já foi excluída e ele pediu desculpas em entrevista ao "The Times", da capital inglesa. Os Spurs, porém, querem impedi-lo de entrar em seu estádio e barrar entrevistas de jogadores e comissão técnica. A Premier League não se manifestou até o momento.

Nascido em 1978, ele é filho dos também jornalistas Renée Castelo-Branco e José Trajano, que trabalhou por 21 anos na ESPN, veículo para o qual João trabalha, e onde também foi diretor de redação. O pai deixou o veículo em 2016, mas ele segue lá até hoje.

Após sua mãe separar com o Trajano, ela casou-se com Pedro Bial, do qual o repórter tornou-se enteado e que mantém relação próxima. Recentemente, compartilhou em seu Instagram uma collab de foto com os dois e os homenageou.

"Tive a sorte de ser criado com muito amor por esses dois caras sensacionais. Ser humanos de muito carinho e ética. Duas lendas do jornalismo. Único problema é que nunca chegarei aos pés dos ídolos", escreveu João Castelo-Branco.

Não foi a primeira vez que ele fez questão de ressaltar o carinho que nutre por ambos. Em 2024, em entrevista ao podcast Futeboteco, elogiou suas posições políticas e de não separar o esporte dela. "Hoje em dia tem essa coisa de direita, esquerda. Eu não sentia essa diferença (entre eles), porque são duas pessoas que se importam muito com os outros, com o bem das pessoas. O Trajano é quase um guerrilheiro."

Dentro do futebol, João Castelo-Branco não esconde seu amor pelo Arsenal, clube de Londres, cidade em que vive desde 1989. Em 2023, quando os gunners ficaram a cinco pontos de conquistarem a Premier League, publicou uma carta no site da ESPN em que exaltava o time de Mikel Arteta e como ele havia 'resgatado' a alegria na cidade.

"Londres é um lugar frio, no clima e no contato humano. No geral as pessoas pouco se falam na rua. De uns tempos para cá, em dia de jogo, caminhando pelo bairro próximo ao estádio, senti que algo especial estava acontecendo. Um som feliz ecoava dos pubs lotados. Cantos na rua eram puxados por estranhos. Trocas de sorrisos no metrô. Este Arsenal é diferente", escreveu, naquele ano.

João Castelo-Branco foi morar na Inglaterra quando Pedro Bial, já seu padrasto à época, foi transferido para o país. Segundo ele, sua carreira começou como cinegrafista quando ganhou de presente uma filmadora de vídeo do jornalista e apresentador, enquanto fazia colégio e faculdade por lá. A influência para começar a escrever e ir para a frente das câmeras veio de José Trajano. "Aprendi como ele é um grande jornalista", disse ao UOL em 2017.

Hoje, o repórter é um dos principais correspondentes brasileiros do futebol inglês e do velho continente em geral. Entre entrevistas com figuras do esporte europeu e coberturas de jogos, já declarou que um de seus trabalhos mais importantes foi a matéria que fez com Ulf, filho de Garrincha na Suécia, que considera uma grande "conquista" por ter ido diretamente à casa dele.

A declaração ao The Times foi sua única manifestação sobre o entrevero com o Tottenham. A última postagem de João Castelo-Branco nas redes sociais após a exclusão do polêmico vídeo foi a collab com José Trajano no feed e duas produções jornalísticas nos stories.