Golaço dá esperança para Castillo

O belíssimo gol de Castillo, de 27 anos, contra o Vitória na última sexta-feira, no Barradão, mostrou bem as credenciais do atacante argentino contratado pelo Fluminense, depois de se destacar pelo Lanús. O Tricolor tem esperança que o centroavante se desenvolva melhor na próxima temporada.

Este foi o sexto gol do centroavante em 31 jogos com a camisa do Tricolor das Laranjeiras. Quatro jogos atrás, desta vez como titular, ele havia marcado em derrota para o Santos, na Vila Belmiro, no Brasileirão.

Castillo é a contratação mais cara da história do Fluminense. Foi comprado por cerca de 10 milhões de dólares (R$ 52 milhões, à época).