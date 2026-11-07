Avaí vira no fim, adia rebaixamento na Série B e tira São Bernardo da briga por acesso

O Avaí segue vivo, ao menos matematicamente, na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, a equipe catarinense venceu o São Bernardo por 2 a 1, de virada, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SP), pela 37ª e penúltima rodada. Fabrício Daniel abriu o placar para os visitantes, mas Wallison e Gaspar garantiram a vitória dos donos da casa.

Com o resultado, o Avaí chegou aos 40 pontos, mas segue na 17ª colocação, enquanto o Ceará, único adversário que o time catarinense consegue ultrapassar, tem 43 e ainda joga na rodada. No domingo, o Ceará pega o América-MG e precisa de um empate para garantir a permanência e rebaixar o Avaí.

Já o São Bernardo permanece em 11º lugar, com 52 pontos. Com isso, não pode mais alcançar o G-6 e está fora da briga pelo acesso.

Na última rodada, marcada para sábado (14), às 16h30, o Avaí enfrenta o América-MG, no Independência. Já o São Bernardo recebe o Athletic, no Primeiro de Maio.

O primeiro tempo começou morno, mas o Avaí cresceu a partir dos 21 minutos e criou boas oportunidades com Léo Gamalho, Wenderson e Hyan.

O São Bernardo respondeu aos 33 minutos, em lance com Dudu Miraíma dentro da área. Aos 39, Reynaldo cabeceou por cima após cobrança de falta.

Na volta do intervalo, o São Bernardo saiu na frente aos 25 minutos do segundo tempo. Fabrício Daniel recebeu passe de Pará dentro da área e finalizou para abrir o placar, resultado que complicava a situação do Avaí na luta contra o rebaixamento.

O time catarinense reagiu e chegou ao empate aos 33 minutos, com Wallison. O lateral, que havia acabado de entrar, finalizou quase sem ângulo, e a bola desviou em Pará antes de entrar.

A virada veio aos 39, quando Márcio Vitor venceu a disputa com Marcão e deixou a bola para Gaspar marcar o segundo gol do Avaí, dando números finais à partida.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 X 1 SÃO BERNARDO

AVAÍ - Igor Bohn; João Vitor (Wallison), Allyson, Reynaldo, e Quaresma; Zé Ricardo, Hyan (Gaspar), Wenderson (Gabriel Cipriano), Luiz Henrique (Kauã Gabriel) e Jean Lucas; Léo Gamalho (Marcio Vitor). Técnico: Marquinhos Santos.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hugo Sanches (Daniel Amorim), Marcão Silva, Jemerson, Luizão e Pará; Dudu Miraíma (Foguinho), Lucas Lima e Lucas Fernandes (Breninho); Pedrinho (Daniel Davi) e Fabrício Daniel (Felipe Garcia). Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS - Fabrício Daniel, aos 36 do segundo tempo, Wallison, aos 33 do segundo tempo e Gaspar, aos 36 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hugo Sanches (São Bernardo).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

PÚBLICO - 1.509 torcedores.

RENDA - R$ 34.936,00.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).