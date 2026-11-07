Bortoleto mira corrida de recuperação após erro: 'Estava sendo incrível e vacilei'

Um roteiro parecido com o de 2025 se desenhou para Gabriel Bortoleto em sua segunda participação em um Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Neste domingo, 8, o paulista novamente terá de partir do fundo do pelotão, da 19ª colocação. Ele se envolveu em uma acidente ao bater logo na primeira parte do classificatório.
Com a pista molhada, Bortoleto não conseguiu controlar seu carro na saída da Curva da Junção, escapou da pista e danificou a asa traseira. Após a atividade, o piloto da Audi explicou o ocorrido.
"Estava tentando dar uma distância para o Ollie porque eu estava chegando nele. Acabei travando a roda dianteira e não consegui parar o carro a tempo antes de tocar no muro. Não foi um toque forte, mas acabou deslocando a asa e não podíamos continuar daquele jeito. Eles tentaram trocar, mas não deu tempo", afirmou o paulista.
Bortoleto fazia um bom fim de semana, lutando pelo top-10 nos treinos livres. A posição de seu companheiro de equipe - Nico Hülkenberg, quarto no grid - mostra o potencial que os carros da Audi possuíam.
"Primeiro quero ir para casa e descansar. Foi um dia muito longo, estava sendo incrível e vacilei na classificação. É questão de descansar a cabeça e a gente vê o plano para amanhã. Só quero fazer uma boa corrida de recuperação", disse Bortoleto.
Em 2025, Bortoleto se envolveu em uma acidente violento em Interlagos na corrida sprint. O carro ficou destruído e não foi aprontado a tempo de o brasileiro participar do classificatório. Largando no fundo do pelotão, ele se acidentou com Lance Stroll, no "Bico de Pato", na primeira volta da corrida e abandonou.