Câmara explica erro no qualy e brinca sobre chuva no GP de SP: 'Não sou de açúcar'

Rafael Câmara viveu um misto de emoções no seu primeiro treino classificatório na Fórmula 1, neste sábado, 7, no Grande Prêmio de São Paulo. O brasileiro mostrou o seu potencial e, encarando um temporal logo na primeira vez para valer a bordo de um carro da F-1, acabou errando e bateu no muro no Q2.

No Q1, ele já havia perdido o controle do carro na reta oposta e tocou no guardrail, mas sem prejuízos maiores ao monoposto. Câmara, atual líder da F-2 e com contrato com a Haas para 2027, mostrou um pequeno aperitivo de seu talento, sendo superior até que o seu companheiro de equipe, Oliver Bearman, no Q1, registrando o tempo de 1min32s809, contra 1min33s030 do inglês, dois anos mais experiente na Fórmula 1.

"Eu acho que foi um qualy bem positivo. Acabou que eu acabei errando ali na última curva, travei a roda. Depois que você trava, eu tentei ainda soltar um pouco o freio para ver se conseguia fazer a curva ainda, mas acabei passando reto e depois de passar reto na grama ali não tem como muito recuperar", disse o pernambucano de 21 anos, em coletiva em Interlagos.

"E eu acho que para amanhã vai ser tentar preparar bem agora com o engenheiro, com a equipe, entender o que eu preciso fazer para amanhã e fazer uma corrida limpa para trazer o carro para casa sem problemas. E fazer uma boa corrida", completou.

O brasileiro ainda brincou quando perguntado se a previsão de chuva para este domingo, dia da corrida, seria motivo de preocupação. "Não, acho que foi bom hoje. Foi um erro que não é o ideal para a equipe, mas não sou de açúcar, né? (risos)", perguntou.

"Então, também foi a minha primeira vez com um pneu intermediário. Acho que eu fui entendendo mais, fui ganhando mais confiança. Acabei sendo um pouquinho otimista ali na última curva. Mas acho que foi mais um aprendizado para amanhã. Claro que não é o ideal, mas acho que você acaba entendendo mais e se preparando melhor para amanhã."