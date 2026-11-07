Vila Nova bate Criciúma em duelo direto e segue vivo na disputa do acesso

O Vila Nova segue vivo na briga pelo acesso direto à elite do futebol nacional. Na noite deste sábado (07), o time goiano voltou ao Onésio Brasileiro Alvarenga pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro para encarar o Criciúma, em duelo direto na parte de cima da tabela, e com gol de Marquinhos Gabriel, superou o rival por 1 a 0.

No jogo que marcou o oitavo consecutivo do Vila Nova como mandante com ingressos esgotados, o time goiano fez a alegria de seu torcedor com direito a Lei do Ex para garantir, ao menos, a terceira colocação da Série B e a vantagem de jogar em casa por uma vaga na Série A.

O resultado manteve o Vila Nova em terceiro lugar, agora com 66 pontos, dois atrás do Juventude, único concorrente pela vaga no G2. Do outro lado, o Criciúma estacionou em 62 e agora briga apenas pela quarta colocação com o Fortaleza, adversário também nos playoffs do acesso.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro que será realizada no próximo sábado (14), a partir das 16h30. Na Arena Castelão, o Vila Nova visita o Fortaleza em novo duelo direto, mesmo cenário do Criciúma, que recebe o Novorizontino, no Heriberto Hulse.

O duelo direto na parte de cima da tabela começou dominado pelo time da casa. Logo aos sete minutos, Marquinhos Gabriel tabelou com Dodô, invadiu a área, mas bateu fraco, para defesa de Airton. Logo em seguida, aos 10, foi a vez de Dudu mandar uma bomba da entrada da área e acertar o travessão. A pressão inicial, porém, não foi em vão.

No lance seguinte, Marquinhos Gabriel arriscou da intermediária e mandou no ângulo, abrindo o marcador para o Vila Nova. Após o gol, o time goiano passou a administrar mais o resultado e baixou as linhas, vendo o Criciúma quase empatar aos 27 com Rodrigo, que chegou a balançar as redes, mas foi pego em posição irregular. Nos minutos finais, os catarinenses ainda esboçaram uma pressão, mas sem efeito.

Na volta para o segundo tempo, o cenário de tensão tomou o estádio e a partida passou a ficar mais amarrada, sem grandes chances para nenhum dos lados. A primeira oportunidade clara de gol surgiu apenas aos 21, quando André Luís recebeu de Janderson e serviu Marquinhos Gabriel, que parou em milagre de Airton.

O lance, porém, não colocou muito fogo na partida. Enquanto o Vila Nova administrava o resultado, o Criciúma seguiu com a posse de bola, mas sem encontrar objetividade, cenário que se estendeu até o apito final, garantindo mais uma vitória do time goiano em seus domínios.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 0 CRICIÚMA

VILA NOVA - Helton Leite; Igor Cariús (Hayner), Jonathan Costa, Douglas Mendes (Tiago Pagnussat) e Higor (Willian Formiga); Dudu, Dodô (Higor Meritão) e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino, Janderson e André Luís (Lincoln). Técnico: Guto Ferreira.

CRICIÚMA - Airton; César Martins, Rodrigo (Yuri Tanque) e Luciano Castan; Willean Lepo (Romarinho), Ronald, Fellipe Mateus (Waguininho), Otero e Marcelo Hermes; Nicolas (Jhonata Robert) e Diego Gonçalves (Eduardo). Técnico: Umberto Louzer.

GOL - Marquinhos Gabriel, aos 10 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo, Everton Galdino, Romarinho, Higor Meritão e Marcelo Hermes.

RENDA - R$ 276.150,00.

PÚBLICO - 10.000 torcedores.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).