Juventude vence o Cuiabá e fica a uma vitória do acesso à Série A

O Juventude ficou a uma vitória do acesso à elite do futebol nacional em 2027 após vencer por 2 a 1 o Cuiabá, neste sábado, na Arena Cuiabá, pela 37ª rodada, a penúltima da fase de classificação da Série B do Brasileiro. Com 68 pontos é vice-líder, com dois pontos atrás do Novorizontino, que já garantiu o acesso. E tem dois pontos de vantagem sobre o Vila Nova-GO, terceiro colocado, com 66 pontos.
Na última rodada, o Juventude quer fazer a festa de acesso ao lado de sua torcida, porque vai receber o Botafogo-SP no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Se vencer garante sua vaga direto. Caso contrário vai depender do resultado do Vila Nova-GO com o Fortaleza, na Arena Castelão.
O Cuiabá, com 47 pontos, não tem chance de classificação e nem de ser rebaixado. Na sua despedida vai até Goiânia (GO) enfrentar o Atlético-GO. Os dois jogos serão disputados no sábado (14), às 16h30.
Mesmo sob forte calor, o Cuiabá tentou dominar as ações em campo desde os primeiros minutos. Tanto que criou as melhores chances para marcar. O Juventude adotou uma postura cautelosa, demonstrando que aguardaria uma chance de contra-ataque para tentar seu gol.
O time da casa teve mais chances, porém, errou nas finalizações. O visitante aproveitou a chance que teve no final para sair na frente do placar. O gol do Juventude saiu nos acréscimos, numa falta na frente da grande área. Gabriel Pires cobrou por cima da barreira, acertando o ângulo direito de João Carlos. O goleiro ainda tocou na bola, mas sem força para evitar o gol: 1 a 0, aos 51 minutos.
No segundo tempo, o Cuiabá voltou mais adiantado e conseguiu o empate na primeira parte, aos sete minutos. Igor Inocêncio, do lado direito, fez o levantamento alto. O goleiro Jandrei saiu para cortar, mas furou. Atrás dele estava Fábio Lima que não teve tempo de tirar a perna: a bola tocou nele e entrou. Gol contra.
O técnico Maurício Barbieri se movimentou rápido no banco de reservas, colocando em campo Juan Christian e Luis Mandaca. A dupla participou do segundo gol gaúcho, aos 18 minutos. Mandaca fez o lançamento de trás e pegou a aberta a defesa dos cuiabanos. Juan Christian saiu em disparada ganhou na corrida de um zagueiro e tocou devagar para superar o goleiro Gustavo Busatto, que saiu do gol no desespero.
Mas o Cuiabá não desistiu de seu jogo ofensivo. Quase empatou aos 25, quando Gui Mansando acertou a trave de Jandrei e o zagueiro Marcos Paulo ainda salvou o gol quase em cima da linha. Após o susto, o Juventude voltou a priorizar a marcação e passou a ganhar tempo.
Após o susto, o Juventude voltou a priorizar a marcação e passou a ganhar tempo. No final ainda quase ampliou num contra-ataque. Juan Christian foi lançado pela direita, foi até o fundo e cruzou para Alan Kardec, no meio da área, completar para as redes. Mas o VAR indicou impedimento e o gol acabou anulado.
FICHA TÉCNICA
CUIABÁ 1 X 2 JUVENTUDE
CUIABÁ - João Carlos (Gustavo Busatto); Igor Inocêncio, João Basso (Wesley Dias), Vitor Mendes e Lorenzo; Calebe, Raul (Eric Melo) e David Miguel; Kauan Cristtyan, Vinícius Peixoto (Eliel) e Jean Dias (Gui Mansano). Técnico: Eduardo Barros.
JUVENTUDE - Jandrei; Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo; Aderlan, Gabriel Pires, Raí Silva (Luan Martins) e Diogo Barbosa (Titi); MP (Luis Mandaca), Alisson Safira (Alan Kardec) e Fábio Lima (Juan Christian). Técnico: Maurício Barbieri.
GOLS - Gabriel Pires, aos 51 minutos do primeiro tempo. Fábio Lima, contra, aos sete, e Juan Christian, aos 18 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Lorenzo, João Basso, Vitor Mendes e Jean Dias (CUI). Raí Silva e Alan Kardec (JUV).
ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).
RENDA - R$ 11.040,00.
PÚBLICO - 958 torcedores.
LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).