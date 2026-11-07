Dirigente do Atlético admite derrota dolorida, mas faz apelo à torcida: 'Levantar a cabeça'

O empate com o Grêmio neste domingo foi um choque para o Atlético-MG. Não apenas pela eliminação da Copa do Brasil, mas da maneira como foi. Em uma Arena MRV lotada, o time mineiro criou muito mais que o adversário gaúcho (28 a 7 em finalizações), mas não conseguiu transformar as chances em gol, já que precisava de pelo menos dois de vantagem para ir aos pênaltis.

Antes da coletiva do técnico Eduardo Domínguez, o VP de Futebol do Atlético, Paulo Bracks, tomou a palavra. O dirigente lamentou o adeus à competição, criticou a maratona de compromissos e falou sobre as dezenas de oportunidades desperdiçadas do seu time. Além disso, mandou uma mensagem ao torcedor mineiro, pedindo apoio para a final da Copa Sul-Americana.

"Estamos pagando um preço caro por estar, até então, em três competições. Pelo calendário... fizemos em 29 dias, a gente praticamente teve um jogo a cada três dias. Foram 10 jogos em 29 dias. E a gente pagou um preço caro por isso", disse Bracks, citando o calendário brasileiro.

"Os desfalques hoje por lesão nos atrapalharam. Não é a justificativa da gente não ter passado, mas isso contribuiu", acrescentou. Uma das ausências foi o zagueiro Lyanco. Bracks disse que o jogador procurou a direção técnica e a comissão alegando "problemas pessoais".

Por fim, Bracks pediu aos torcedores para que a derrota seja sim sentida, mas que a partir de domingo, que seja mais uma página virada na história do clube, já que tem em vista uma final continental para disputar.

"Para a torcida do Atlético que em 15 dias a gente está na final da Sul-Americana. Em 15 dias, a gente vai disputar um título grande. É a terceira final continental em três anos. É óbvio que hoje está doído. Vai doer mesmo. O torcedor tem que ficar p..., porque a gente está p... também. Mas a partir de amanhã a gente tem de levantar a cabeça. Nós temos de trabalhar mais ainda, porque em 15 dias o Atlético está na final da Sul-Americana. E a gente vai fazer de tudo, possível e impossível para voltar no dia 21 de novembro da Colômbia com o título", afirmou.

"Torcida: levanta a cabeça, obrigado por hoje e nós vamos fazer de tudo para buscar esse título", finalizou o dirigente.