Renato elogia a si próprio após conquista da vaga na final da Copa do Brasil: 'Eu sou o cara'

O técnico Renato Gaúcho não economizou a si próprio após o empate, por 1 a 1, neste sábado, na Arena MRV, em Belo Horizonte, diante do Atlético-MG, que garantiu o time gaúcho na disputa da Copa do Brasil.

"Nós conseguimos vitórias importantes no Brasileiro, só que nós estávamos a cada três dias em duas competições e tendo que matar sempre um leão a cada jogo, tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil. Quando eu falei pra vocês que algumas pessoas me criticaram no jogo contra o Flamengo, eu sei o que eu faço, eu sou pago pra pensar. As pessoas têm que entender isso", disse o treinador em entrevista coletiva.

"Sim, eu sou o cara. Eu falei na hora para eles, durante o vídeo, que a torcida do Atlético-MG é uma torcida forte. Eles vão acreditar, mas nós também vamos acreditar. Nós vamos respeitar o adversário, como a gente sempre respeitou. Todos sabiam que seria sofrido, mas nós soubemos sofrer. Sabíamos que isso iria acontecer, mas soubemos entrar no jogo, soubemos competir com o adversário. O importante é que a gente conseguiu o nosso objetivo, que era irmos para a final", continuou, esfuziante.

E completou: 'Com toda humildade eu vou te falar isso. Eu falei alguns dias atrás que eu era muito bom. Muito bom mesmo. Eu continuo falando que eu confio muito no meu trabalho, confio nas pessoas que trabalham comigo, em todo mundo. Para você corrigir tudo isso em pouco tempo e dar resultado, tem que ser muito bom. Desculpa."

O Grêmio aguarda o vencedor da outra semifinal, que será disputada neste domingo entre Vasco e Palmeiras, em São Januário. No primeiro duelo, a equipe paulista venceu por 1 a 10. A final da Copa do Brasil será em 6 de dezembro, em jogo único, a ser disputado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.