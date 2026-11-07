CRB faz 3 a 0 no Náutico, segue no G-6 e amplia saldo e gols para última rodada da Série B

O CRB conquistou uma importante vitória rumo à classificação aos playoffs da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, superou o Náutico por 3 a 0 no estádio dos Aflitos, em Recife (PE), pela 37ª e penúltima rodada. Mikael, Thiaguinho e Danielzinho marcaram os gols.
Com o resultado, o CRB se mantém no G-6, em sexto lugar, com 58 pontos, 17 vitórias e seis de saldo de gols. A dupla goiana vem logo abaixo com 55 pontos cada e ainda joga no domingo. O Goiás tem 16 vitórias e saldo de -3, enquanto o Atlético-GO tem 14 vitórias e saldo de nove gols.
Já o Náutico permanece com 46 pontos, em 15º lugar. O time apenas cumpre tabela e já está confirmado na próxima edição da Série B.
A 38ª e última rodada será realizada majoritariamente no próximo sábado, às 16h30, mas alguns jogos podem ser antecipados por não influenciarem no acesso ou rebaixamento.
Este é o caso de Londrina x Náutico, marcado para quarta-feira, às 19h. Já o CRB recebe o Ceará no Rei Pelé, no sábado.
O CRB controlou as ações ofensivas durante toda a partida. Entretanto, o Náutico assustou no começo ao balançar a rede com Kauã Maranhão. O VAR, porém, analisou o lance e marcou impedimento.
O CRB demorou um pouco, mas abriu o placar aos 34 minutos. Lyncon ficou com a sobra, avançou pela lado esquerdo da área, fez belo corte e rolou para trás. Mikael chutou de primeira, no cantinho, e fez 1 a 0.
Antes do intervalo, aos 44, Thiaguinho ampliou. Ele recebeu belo lançamento nas costas da defesa, dominou com estilo e fez um bom giro. Na meia-lua, ele chutou rasteiro, no cantinho, para marcar. Revelado pelo Náutico, ele comemorou de forma contida.
Na volta para o segundo tempo, o cenário não mudou. O CRB assustou com Crystopher, que finalizou da entrada da área e tirou uma casquinha do travessão. Mikael teve chance de ampliar quando o árbitro marcou pênalti. Ele, porém, parou em defesa do goleiro. No rebote, ele mesmo tentou, mas Guruceaga fez nova defesa. No segundo rebote, Danielzinho mandou para o gol, aos 16.
Depois disso, o CRB seguiu buscando o ataque para aumentar mais ainda o saldo de gols, que pode ser importante para a última rodada. O Náutico, porém, conseguiu frear as ações e o placar não se alterou mais.
FICHA TÉCNICA
NÁUTICO 0 X 3 CRB
NÁUTICO - Guruceaga; Reginaldo, Betão, Wanderson e Luiz Paulo (Ryan); Samuel, Luiz Felipe (Matheus Uchôa) e Victor Andrade; Derek (Halan), Luiz Cláudio (Everson) e Kauã Maranhão (Isaque). Técnico: Bruno Pivetti.
CRB - Vitor Caetano; Hereda, Bressan (Henri), Lyncon (Fábio Alemão) e Reverson; Crystopher (Geovane), Pedro Castro e Danielzinho (Douglas Baggio); Thiaguinho, Mikael (João Neto) e Dadá Belmonte. Técnico: Fábio Matias.
GOLS - Mikael, aos 34, e Thiaguinho, aos 44 minutos do primeiro tempo. Danielzinho, aos 16 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Reginaldo, Ryan, Samuel e Kauã Maranhão (Náutico). Pedro Castro (CRB).
ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).
PÚBLICO - 5.475 torcedores.
RENDA - R$ 347.279,00.
LOCAL - Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).