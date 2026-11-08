Estreia de Câmara, martírio de Bortoleto e chuva no radar: os ingredientes do GP de SP de F-1

Neste domingo, às 14 horas, será dada a largada para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos. Os holofotes estarão voltados para os dois brasileiros que estarão na pista: Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara. Foi há 10 anos a última vez que uma dupla representou o País no grid da categoria.

A Curva da Junção foi o rival em comum para que os brasileiros alcançassem uma melhor posição no grid de largada. Ambos se acidentaram no local. Gabriel Bortoleto fazia um fim de semana exemplar, lutando pelo top-10 nos treinos livres. Mas, na primeira parte do classificatório, bateu e danificou a asa traseira, que não pôde ser arrumada a tempo de o paulista tentar uma nova volta rápida.

O estreante Rafael Câmara, por sua vez, dava indícios de que poderia superar seu companheiro de equipe, Oliver Bearman, fez um bom Q1 e depois parou no muro na segunda parte do treino.

Os dois brasileiros ganharam posições no grid por causa de punições aplicadas a outros pilotos que fizeram trocas nos componentes do carro. Dessa forma, Câmara vai largar da 11ª posição, a apenas um lugar da zona de pontuação.

"Vamos tentar preparar bem com o engenheiro, a equipe e entender o que eu preciso fazer para ter uma corrida limpa e trazer o carro para casa sem problemas", afirmou o pernambucano após o classificatório.

Bortoleto terá missão mais complicada. Ele terá de administrar as largadas ruins que a Audi, sua equipe, costuma fazer - por um problema de hardware - em um fundo do pelotão com 11 títulos mundiais à sua caça. O paulista parte do 19º lugar e tem logo atrás Lewis Hamilton e Max Verstappen. "Só quero fazer uma boa corrida de recuperação", pontuou.

Com Hamilton e Verstappen largando do fim do grid, há expectativa por uma corrida movimentada e com muitas ultrapassagens. A previsão é de que a corrida seja afetada pela chuva, o que pode trazer mais emoção e embaralhar o grid.

Lá na frente, Lando Norris e Kimi Antonelli, protagonistas do fim de semana, prometem lutar pela vitória, volta a volta. Campeões mundiais de 2025 e 2026, respectivamente, o britânico e o italiano têm objetivos distintos a esta altura do campeonato. O piloto da McLaren ainda briga pelo vice-campeonato, enquanto o representante da Mercedes quer garantir o título de construtores para a escuderia alemã. A Mercedes precisa somar três pontos a mais do que a Ferrari no domingo para conquistar o troféu.

HOMENAGENS E FESTA NO GRID DE LARGADA

O legado de Ayrton Senna estará em destaque neste domingo, quando o tricampeão mundial, morto em 1994, será homenageado pelos 35 anos de sua primeira vitória no Autódromo de Interlagos. Lembre como foi aquela corrida aqui.

Rubens Barrichello também será exaltado com uma despedida simbólica a bordo de uma Williams, última escuderia que defendeu na Fórmula 1.

A organização do GP chamou 260 integrantes das 14 escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo para celebrar a "identidade cultural brasileira". A apresentação terá participações especiais de Iza e do guitarrista Andreas Kisser, do Sepultura. A cantora Ana Castela será a responsável por cantar o Hino Nacional antes da largada.