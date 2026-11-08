Briga por vaga no G-6 e contra o rebaixamento fecha a 37ª rodada da Série B

A 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro chega ao fim neste domingo (08), com três jogos que mexem com a briga pelo G-6 e também com a parte de baixo da tabela.

De um lado, dois times goianos precisam vencer para manter a chance de disputar os playoffs do acesso. Do outro, o Ceará pode garantir a vaga na Série B de 2027 e ainda decretar o rebaixamento do Avaí.

Os jogos do dia se iniciam a partir das 16h, na Arena Sicredi, com Athletic-MG x Atlético-GO. O time goiano soma 55 pontos e só pensa na vitória para continuar na disputa pela sexta colocação. A situação do mandante é bem mais tranquila. Com 47, o time mineiro não corre risco de rebaixamento e já não sonha com o acesso.

Já às 19h15, o Goiás entra em campo com os mesmos 55 pontos do rival estadual e também de olho na vaga nos playoffs. O adversário é a Ponte Preta, no estádio Hailé Pinheiro. Rebaixada, a equipe paulista tem 15 pontos e tenta evitar a pior campanha da história da Série B.

No mesmo horário, a Arena Castelão recebe Ceará x América-MG. O time da casa tem 43 pontos e joga diante de um time que já caiu e soma 26. Um empate basta para o Ceará garantir a permanência.