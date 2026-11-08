Grêmio tem vaga garantida na Libertadores de 2027? Entenda cenário e riscos

O Grêmio conquistou uma vaga na Libertadores de 2027 ao avançar à final da Copa do Brasil. Apesar da classificação, o clube gaúcho ainda não tem presença assegurada no torneio continental. Isso porque a equipe vive uma situação delicada no Campeonato Brasileiro e pode perder o direito de disputar a competição caso seja rebaixada à Série B.

A partir desta temporada, a Copa do Brasil passou a oferecer duas vagas para a Libertadores. Pelo regulamento, o campeão garante presença direta na fase de grupos, enquanto o vice-campeão disputa a segunda fase preliminar. Com a chegada na decisão, o Grêmio já assegurou, ao menos, a segunda possibilidade.

O cenário pode mudar dependendo do resultado da semifinal entre Palmeiras e Vasco, marcada para este domingo. Caso o time paulista também avance, o Grêmio terá uma vaga direta na fase de grupos, independentemente do resultado da final.

Isso acontece porque o Palmeiras já garantiu sua classificação para a fase de grupos da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, quando o campeão já possui uma vaga direta por outra competição, o direito é transferido ao vice-campeão.

No entanto, a principal preocupação do Grêmio está na reta final do Brasileirão. O Manual de Clubes da Conmebol estabelece que apenas equipes que disputam a primeira divisão de seus respectivos campeonatos nacionais podem participar da Libertadores.

Atualmente, o clube ocupa a 18ª colocação, com 37 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Dessa forma, mesmo que conquiste o título da Copa do Brasil, o Grêmio poderá ficar fora da competição continental caso não consiga permanecer na Série A.

A equipe gaúcha ainda terá quatro compromissos para tentar escapar do rebaixamento. Os adversários serão Bahia, Santos, Corinthians e Mirassol. O próximo jogo está marcado para 18 de novembro, após a Data Fifa.