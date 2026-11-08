Boca Juniors frustra o Rosário Central e conquista título no 'apagar das luzes' na Argentina

O Boca Juniors frustrou os planos do Rosário Central na noite deste sábado (07) e levou o título da Liga Argentina de 2026. A equipe de Buenos Aires conseguiu a taça com a vitória por 1 a 0 diante do Defensa y Justicia, na Bombonera. O gol foi anotado pelo centroavante Enner Valencia, nos acréscimos do segundo tempo.

Essa competição premia o clube que acumulou o maior número de pontos entre os torneios Apertura e Clausura. No ano passado, a Associação do Futebol Argentino (AFA) criou o troféu de forma repentina e beneficiou o próprio Rosário Central. Na época, diversos clubes se manifestaram contra a criação da liga.

Neste sábado, jogadores do Rosário comemoravam o título no Estádio Gigante de Arroyito, após vitória diante do Estudiantes de Rio Cuarto, por 2 a 0. Torcedores chegaram a invadir o gramado na festa. Porém, o gol anotado pelo ex-jogador do Internacional mudou os rumos do campeonato e levou a taça para Buenos Aires.

O Boca Juniors não conquistava um título desde 2022, quando levou o Campeonato Argentino, a Copa da Liga Profissional e a Supercopa Argentina. O gigante da capital argentina ainda pode conquistar a Copa Sul-Americana, no dia 21 de novembro, diante do Atlético-MG, na Colômbia.

Retornando ao clube após passar diversas temporadas na Europa, o volante Leandro Paredes levantou a taça e se emocionou após a conquista.

"Eu já havia vencido antes, mas não tinha sido um jogador fundamental como neste ano. Voltei para isso, sonhei com isso a minha carreira toda. De volta, ser campeão neste campo, com toda minha família assistindo", disse o jogador na saída do campo em entrevista à ESPN Argentina.

Além do novo campeão, resta a definição do Torneio Clausura no país sul-americano. O torneio do segundo semestre está encerrando a fase de grupos neste final de semana e tem o Instituto e o Rosário como líderes de suas chaves. Vale lembrar que o Belgrano levou o Apertura em maio deste ano.