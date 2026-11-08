GP de São Paulo de Fórmula 1: horário, onde assistir e mais

A Fórmula 1 acelera neste domingo (8) no Autódromo de Interlagos para o GP de São Paulo, 20ª etapa da temporada. A largada está marcada para as 14h (de Brasília), com 71 voltas no traçado de 4.309 metros. Será a 43ª vez que a categoria corre no circuito paulistano, que fecha a sequência de três provas nas Américas, depois de Austin e da Cidade do México.



Mesmo com o título de pilotos já decidido, a corrida promete fortes emoções. A Mercedes pode sair de Interlagos com o Mundial de Construtores garantido, enquanto a briga pelo vice-campeonato segue aberta. Para o torcedor brasileiro, o domingo também é especial: pela primeira vez em uma década, o país terá dois pilotos no grid da etapa de casa, com Gabriel Bortoleto, da Audi, e o estreante Rafael Câmara, da Haas. acelera neste domingo (8) no Autódromo de Interlagos para o GP de São Paulo, 20ª etapa da temporada. A largada está marcada para as 14h (de Brasília), com 71 voltas no traçado de 4.309 metros. Será a 43ª vez que a categoria corre no circuito paulistano, que fecha a sequência de três provas nas Américas, depois de Austin e da Cidade do México.Mesmo com o título de pilotos já decidido, a corrida promete fortes emoções. A Mercedes pode sair de Interlagos com o Mundial de Construtores garantido, enquanto a briga pelo vice-campeonato segue aberta. Para o torcedor brasileiro, o domingo também é especial: pela primeira vez em uma década, o país terá dois pilotos no grid da etapa de casa, com Gabriel Bortoleto, da Audi, e o estreante Rafael Câmara, da Haas.

Onde assistir

A corrida terá transmissão ao vivo na TV aberta, pela TV Globo, e na TV fechada, pelo sportv 3. No streaming, o GP pode ser acompanhado pelo Globoplay e pela F1 TV Pro.

O que está em jogo

O título de pilotos já tem dono. Kimi Antonelli, da Mercedes, confirmou a conquista no GP do México, no último domingo (1º), e chega a Interlagos como o campeão mais jovem da história da categoria, aos 20 anos. Mesmo assim, a etapa brasileira ainda pode definir outras disputas importantes da temporada.



A Mercedes lidera com 630 pontos, 126 a mais que a Ferrari, segunda colocada. Com quatro etapas restantes, incluindo a de São Paulo, a equipe alemã pode garantir o título já neste domingo. Para isso, precisa terminar o fim de semana somando pelo menos três pontos a mais que a escuderia italiana.

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Atrás de Antonelli, a briga pelo segundo lugar entre os pilotos está embolada. Max Verstappen, da Red Bull, é o vice-líder, com 261 pontos, apenas dois à frente de Lewis Hamilton, da Ferrari. George Russell, da Mercedes, e Charles Leclerc, da Ferrari, também seguem na disputa. Um detalhe deixa a corrida ainda mais interessante: Verstappen e Hamilton largam do fundo do grid, após punições por trocas de componentes no motor. Atrás de Antonelli, a briga pelo segundo lugar entre os pilotos está embolada. Max Verstappen, da Red Bull, é o vice-líder, com 261 pontos, apenas dois à frente de Lewis Hamilton, da Ferrari. George Russell, da Mercedes, e Charles Leclerc, da Ferrari, também seguem na disputa. Um detalhe deixa a corrida ainda mais interessante: Verstappen e Hamilton largam do fundo do grid, após punições por trocas de componentes no motor.

Como fica o grid

Lando Norris, da McLaren, conquistou a pole position na classificação de sábado, disputada sob chuva forte, com o tempo de 1min27s470. Foi a terceira pole seguida do britânico em Interlagos. O campeão Antonelli larga ao lado dele.

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As punições mexeram bastante no grid. Russell perdeu cinco posições e sai em sétimo, enquanto Leclerc foi punido em dez e larga em 14º. Hamilton, com 75 posições de punição, sai em 20º, à frente de Verstappen e Sergio Pérez, da Cadillac, que completam a última fila. As punições mexeram bastante no grid. Russell perdeu cinco posições e sai em sétimo, enquanto Leclerc foi punido em dez e larga em 14º. Hamilton, com 75 posições de punição, sai em 20º, à frente de Verstappen e Sergio Pérez, da Cadillac, que completam a última fila.

Próximas etapas



Depois de Interlagos, restam três corridas na temporada: Las Vegas, no dia 21 de novembro, Catar, no dia 29, e Abu Dhabi, que encerra o campeonato no dia 6 de dezembro.