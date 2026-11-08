Mercedes garante título de Construtores da F-1 em Interlagos e iguala Williams

Depois de quatro anos, a Mercedes volta a dominar a Fórmula 1 com mais um título do Mundial de Construtores. A confirmação veio após o GP de São Paulo, em Interlagos, neste domingo, 8.

A Mercedes, já campeã entre os pilotos com Kimi Antonelli, entrou na pista precisando fazer apenas três pontos a mais do que a Ferrari, única equipe que podia desbancar os alemães pelo título com quatro rodadas para o fim do campeonato.

Com Russell em 4º e o 5º lugar de Antonelli na corrida deste domingo, a Mercedes somou 22 pontos e chegou a 652 no ano. A Ferrari ficou com oito pontos após Leclerc chegar em 7º e Hamilton em 9º, chegando a 512 com três etapas (Las Vegas, Catar e Abu Dabi) restando para o fim do campeonato.

Esse é o nono título de Construtores da Mercedes, igualando a Williams como terceira maior vencedora da história da Fórmula 1, atrás apenas de McLaren (10) e Ferrari (16).

A Mercedes voltou para a Fórmula 1 em 2010 e em 16 anos ganhou 9 títulos.