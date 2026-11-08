Luis Roberto é substituído por Villani em transmissão de Vasco x Palmeiras após morte da mãe

O narrador Luis Roberto foi substituído de última hora por Gustavo Villani na transmissão do duelo entre Vasco e Palmeiras, pela rodada de volta da Copa do Brasil, marcado para as 17 horas deste domingo, em São Januário. Ele perdeu a mãe, Ana, carinhosamente chamada de Dona Tianinha, que morreu neste sábado, véspera da partida, aos 92 anos.

"Dona Tianinha partiu hoje. Neste plano teve uma vida plena! Nos tempos difíceis era a mulher que jamais deixou faltar comida no prato dos filhos. Educação, correção, princípios! seu legado bate forte nos corações de todos de nossa família. Neste ano tão difícil, quando soube do meu câncer, teve a calma de dizer: vai dar tudo certo meu filho. 92 anos de amor profundo! Te amo pra sempre Mãezinha!", escreveu o narrador.

Luis Roberto teve de se afastar das transmissões em abril para tratar um câncer de cabeça e pescoço e não pôde participar da cobertura da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, para a qual estava escalado. Conforme contou posteriormente, passou por 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia.

Após o tempo de afastamento, o comunicador de 65 anos voltou a narrar no dia 12 de agosto, quando fez parte da equipe de transmissão da partida entre Cruzeiro e Flamengo, pela rodada de ida das oitavas de final da Libertadores. Foi ele quem narrou a vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Vasco no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, no Nubank Parque.