Câmara lamenta resultado no GP de SP de F-1: 'Não estou satisfeito, não foi o que eu esperava'

Rafael Câmara fez sua estreia na Fórmula 1 no GP de São Paulo deste final de semana. Após um bom treino classificatório e ter largado em 11º no grid, ele acabou tendo uma tarde inconstante neste domingo, na corrida em Interlagos.

Câmara, líder da F-2 e que já tem contrato com a Haas para 2027, perdeu posições durante a corrida e saiu da pista em três ocasiões, chegando em 20º, a última colocação dentre os pilotos que completaram a prova.

"Não estou satisfeito com o resultado de hoje. Claro que não foi fácil. Acho que em uma corrida aconteceu de tudo", disse o brasileiro, após a corrida, em entrevista coletiva. "Então, realmente não estava fácil se manter na pista. Então, foi um domingo de muito aprendizado. Vai ter muita coisa ainda para entender."

O brasileiro completou a prova tomando duas voltas do vencedor, Lando Norris.

"Acho que por ter a bandeira azul, que também não estava ajudando a fazer o ritmo e continuar em voltas acelerando. Acabou, às vezes, quebrava um pouco e você voltava. Então, isso também não ajudou", afirmou.

"Mas, acho que toda vez que tinha algumas voltas que eu estava dando limpas, voltas limpas, eu estava sempre tendo um ritmo bom comparado aos outros. Mas, acho que foi uma corrida mais de aprendizado. Com certeza, não foi o que eu esperava, mas posso dizer que foi uma semana positiva", completou.