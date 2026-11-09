Royal fala sobre a queda na Liberta

Emerson Royal classificou como dolorosa a eliminação do Flamengo para o Estudiantes, na semifinal da Libertadores, em outubro. O lateral-direito lamentou a derrota nos pênaltis, no Maracanã, mas afirmou que o elenco precisa focar na reta final do Brasileirão.
"Foi uma derrota que machucou muito pelo que planejamos para a temporada, mas agora é passado. O que podemos fazer é seguir trabalhando para conquistar o título do Brasileiro", disse à Band.
Após dois empates por 0 a 0, o clube foi eliminado nas penalidades, com erros de Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique.