Juntos pela permanência do Monstro

Com contrato até dezembro, Thiago Silva pode estar disputando seus últimos quatro jogos pelo Fluminense e na carreira. Apesar disso, o clube e os torcedores ainda alimentam a esperança de sua permanência em 2027. Nas redes sociais, o Tricolor publicou uma homenagem, e os laterais Renê e Guga reforçaram o pedido pela continuidade do zagueiro.

"Ver Thiago Silva com a nossa camisa é um privilégio incomparável. Fica pra sempre, ídolo!", escreveu o clube. "Fica, Thiago Silva", comentaram os jogadores.

A possibilidade de seguir atuando em 2027 surgiu após a eliminação na Libertadores. Na ocasião, o defensor afirmou que estava perto de encerrar a carreira.

Além da aposentadoria, Thiago Silva também se prepara para ser treinador no futuro.