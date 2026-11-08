Atlético-GO vira diante do Athletic-MG e leva decisão por acesso para última rodada da Série B

O Atlético-GO segue vivo na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o time visitou o Athletic-MG na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG), e venceu por 3 a 2, de virada. O time mineiro abriu 2 a 0 no placar, mas jogou com um a menos durante todo o segundo tempo.

Com o resultado, o Atlético chegou a 58 pontos na sétima colocação, colado no CRB, que fecha o G-6 com os mesmos 58, mas duas vitórias a mais (17 a 15). O Athletic aparece em 14º, com 47 pontos, e apenas cumpre tabela.

Logo aos 13 minutos, o Athletic abriu o placar com Max. Ele recebeu belo passe de Yarlen na esquerda da área. O atacante chutou cruzado, rasteiro, e fez 1 a 0. O Atlético empilhou chances com Gustavo Coutinho, Guilherme Lopes e Henrique Freitas, mas não conseguiu o empate no primeiro tempo. Ao fim do primeiro tempo, Max fez um gesto obsceno e o VAR chamou o árbitro, que expulsou o jogador.

No segundo tempo, apesar da pressão do Atlético-GO, foi o Athletic que ampliou. Aos 15, Gustavão recebeu na entrada da área, pela esquerda, e finalizou no cantinho, rasteiro, para marcar.

A reação do Atlético, porém, começou rápido. Com um a mais e forte pressão, o time descontou aos 21 minutos. Netinho ficou com a bola na meia-lua e chutou forte, mas o goleiro defendeu. Na sequência, João Pedro recebeu na marca do pênalti e chutou no alto para marcar.

Apenas três minutos depois, aos 24, o Atlético teve um pênalti a seu favor. Gustavo Coutinho deslocou o goleiro e bateu no canto direito para empatar.

Quando tudo parecia definido, Gustavo Coutinho apareceu novamente para definir a vitória, aos 45 minutos. Após cruzamento da esquerda, o atacante pareceu para completar e confirmou a virada.

A 38ª e última rodada será realizada majoritariamente no sábado, às 16h30. O Athletic-MG visita o São Bernardo no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Por não influenciar no acesso ou rebaixamento, o jogo pode ser antecipado. Já o Atlético-GO recebe o Cuiabá no Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC-MG 2 X 3 ATLÉTICO-GO

ATHLETIC-MG - Tony; Jonatan Silva, Philipe Sampaio (Jota) e Belezi; Diogo Batista (Douglas Pelé), João Miguel, Yago Santos (Eduardo Filipe) e Gabriel Verutti (Felipe Vieira); Kauan Rodrigues, Max e Yarlen (Gustavão). Técnico: Alex Souza.

ATLÉTICO-GO - Paulo Vítor; Warley (Ewerthon), Junior Barreto, Adriano Martins e Guilherme Lopes (Gustavo Daniel); Netinho, Henrique Freitas (Klebert) e Terans (João Pedro); Geovany Soares, Gustavo Coutinho e Bruno José (Matheusinho). Técnico: Roger Silva.

GOLS - Max, aos 13 minutos do primeiro tempo. Gustavão, aos 15, João Pedro, aos 21, e Gustavo Coutinho, aos 24 e 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES VERMELHOS - Max e Philipe Sampaio (Athletic-MG).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).