Vasco perde nos pênaltis para o Palmeiras e é eliminado da Copa do Brasil

Não deu para o Vascão. O Cruz-Maltino brigou até o fim, reverteu desvantagem do jogo de ida com vitória por 2 a 1, mas perdeu nos pênaltis e está eliminado na semifinal da Copa do Brasil. Colidio, Piquerez e Puma Rodríguez foram às redes neste domingo (8), em São Januário. Porém, nos pênaltis, brilhou a estrela de Carlos Miguel, que defendeu as cobranças de Lescano e Andrés Gómez.

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Com este resultado, o Vasco deu adeus à competição na qual bateu semifinal pelo terceiro ano seguido, mas sem conquistar o troféu. Na final, o Palmeiras enfrentará o Grêmio, em jogo único, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no próximo dia 6. Agora, o Cruz-Maltino volta a campo no sábado (14), às 20h30 (de Brasília), contra a Chapecoense, na Arena Condá, em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão.

'Quem não faz, leva'

Mesmo com vantagem mínima no placar agregado, quem começou assustando foi o Palmeiras, com duas bolas na trave em sequência. Primeiro, Piquerez tabelou pela esquerda e cruzou na cabeça de Flaco López, que carimbou o travessão. Depois, foi a vez de Arias cortar para o meio e chapar bonito de direita, acertando o poste de Léo Jardim.

Porém, logo aos 16 minutos, o Vasco fez valer a lei do "quem não faz leva". Acionado por Thiago Mendes pela direita, Cuiabano driblou Giay, levou para a linha de fundo e deu cruzamento rasteiro na medida. Dentro da área, Colidio soltou a perna esquerda, de primeira, no contrapé de Carlos Miguel, e abriu o placar para o Cruz-Maltino.

Emoção de sobra nas penalidades

Na volta do intervalo, o Palmeiras voltou a se lançar ao ataque, mas desta vez não perdoou. Aos 10 minutos, o lateral-esquerdo Piquerez foi acionado pela beirada do campo por Lucas Evangelista, deixou Paulo Henrique "na saudade" com corte para o meio e confiou na perna direita ao dar linda chapada, no ângulo, e igualar o marcador.

Mas o Vasco não se rendeu. Aos 30 do segundo tempo, o clube carioca empatou em jogada ensaiada de falta, perto da meia-lua da grande área. Lescano ameaçou chutar direto e pisou para Puma Rodríguez, que chutou baixo e forte, aproveitando buraco na barreira para estufar as redes de Carlos Miguel e incendiar São Januário.

Com placar agregado igualado em 2 a 2, a decisão foi para os pênaltis. Logo na primeira batida do Vasco, Lescano parou em defesa de Carlos Miguel. Todos os outros converteram suas cobranças, até que Giay teve a chance de classificar o Alviverde, mas foi impedido por Léo Jardim. Nas alternadas, o goleiro do Palmeiras defendeu penalidade de Andrés Gómez e carimbou vaga na final

Vasco 2x1 Palmeiras (pen: 4-5)

Copa do Brasil - Semifinal (volta)

Data e hora: 08/11/2026, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro

Gols: Colidio, aos 16' do 1ºT (1-0); Piquerez, aos 10' do 2ºT (1-1); Puma Rodríguez, aos 30' do 2ºT (1-2)

Cartões amarelos: Gabriel Pereira (VAS), Thiago Mendes (VAS), Maurício (PAL), Jhon Arias (PAL), Barboza (PAL), Marlon Freitas (PAL), Cuiabano (VAS)

Cartões vermelhos: -

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Victor Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Wagner Reway (SC)



VASCO (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Gabriel Pereira (Brenner), Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Colidio, Andrés Gómez e Bruno Duarte

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Murilo (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Feitas, Lucas Evangelista e Piquerez (Ramon Sosa); Arias (Andreas Pereira), Mauricio (Arthur Gabriel) e Flaco López (Vitor Roque)

