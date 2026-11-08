Palmeiras bate Vasco, está na final da Copa do Brasil e mantém sonho da tríplice coroa

O sonho de conquistar a tríplice coroa continua vivo para o Palmeiras, que garantiu vaga na final da Copa do Brasil ao eliminar o Vasco em São Januário, neste domingo, ao vencer por 5 a 4 nos pênaltis. Após vitória por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal, o time comandado por Abel Ferreira perdeu por 2 a 1 no Rio, por isso foram necessárias as penalidades.

Algoz do Atlético-MG, com o qual empatou por 1 a 1 na Arena MRV, no sábado, depois de vitória por 2 a 0 em Porto Alegre, o Grêmio será o adversário dos palmeirenses na disputa pela taça do torneio nacional.

Neste ano, a decisão será disputada em jogo único, no Mané Garrincha, em Brasília, marcado para o dia 6 de dezembro, final de semana seguinte ao da final da Libertadores, que o Palmeiras joga contra o Estudiantes em 28 de novembro, em Montevidéu. Além das Copas, a equipe alviverde briga pelo título do Brasileirão com o Flamengo.

O Vasco se propôs a ter a bola nos pés e conseguiu controlar o jogo durante a maior parte do primeiro tempo, muito em razão de Lescano, que se desdobrava no gramado, desafogava o jogo nos momentos mais truncados e encontrava espaços para desenvolver jogadas ofensivas. Uma finalização dele colocou Carlos Miguel para trabalhar com poucos minutos de bola rolando.

Houve um momento de domínio dos palmeirenses em que Flaco López acertou o travessão e Arias, a trave, com intervalo de cinco minutos entre um lance e o outro. Logo em seguida, Cuiabano recebeu aberto pela esquerda, deixou Giay para trás e cruzou para Colídio, livre bater de primeira para colocar o Vasco em vantagem no placar.

Reclamou-se, pelo lado alviverde, da decisão tomada pelo árbitro Bráulio da Silva Machado para punir uma entrada de Gabriel Pereira em Arias. Ele mostrou cartão amarelo ao vascaíno, e a arbitragem de vídeo validou a punição, mas jogadores do Palmeiras queriam a expulsão.

O segundo tempo começou com muita briga no meio de campo e mostrava um Vasco mais combativo. Um excelente lance individual de Piquerez, contudo, mudou a dinâmica da partida ao empatar o jogo para o time paulista. O lateral-esquerdo carregou a bola para dentro, passou por Paulo Henrique e bateu colocado de perna direita, da entrada da área, para vencer Léo Jardim.

Com a marcação encaixada, o Palmeiras viu o adversário envolto em dificuldades para fazer conexões no setor ofensivo. Embora nervoso, o Vasco conseguiu se desvencilhar dessas amarras gradativamente, sobretudo depois que os dois treinadores fizeram alterações.

Pedro Emanuel conseguiu deixar o time carioca mais ofensivo contra um adversário que se retraiu demais, na expectativa de encaixar contra-ataques. Fora um ou outro lance que Vitor Roque recebeu perto da área, pouco foi feito pelos palmeirenses em termos de evitar os pênaltis. O Vasco parecia mais perto de conseguir o terceiro, mas isso também não aconteceu, portanto foram necessárias as penalidades.

Vitor Roque abriu as cobranças convertendo para o Palmeiras, e Lescano parou em Carlos Miguel, que jogou a pressão para o lado vascaíno, ampliada após Gómez marcar. Thiago Mendes trouxe algum alívio aos cariocas, pois também converteu. Uma porrada de Ramón Sosa no meio do gol manteve a vantagem palmeirense, antes de Santiago Sosa guardar na rede para o Vasco.

Em seguida, Andreas Pereira manteve o aproveitamento da equipe de Abel. Colidio também fez, mesmo Carlos Miguel acertando o canto. Giay foi, então, para a cobrança que poderia classificar o Palmeiras, só que Léo Jardim agarrou.

Pumita Ródriguez marcou e decretou as cobranças alternadas, iniciadas com gol de Marlon Freitas e encerradas em seguida, pois Carlos Miguel defendeu a cobrança de Andrés Gómez.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 (4) X (5) 1 PALMEIRAS

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Pumita Rodríguez), Gabriel Pereira (Brenner), Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Santiago Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Colidio, Bruno Duarte (David) e Andrés Gómez. Técnico: Pedro Emanuel.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Giay, Murilo (Bruno Fuchs), Gómez, Barboza e Piquerez (Ramón Sosa); Marlon Freitas, Evangelista e Maurício (Arthur); Flaco López (Vitor Roque) e Jhon Arias (Andreas Pereira). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Colídia, aos 15 minutos do primeiro tempo. Piquerez, aos nove, e Pumita Rodríguez, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Daniel Fuzato no banco, Gabriel Pereira, Cuiabano, Andrés Gómez e Thiago Mendes (Vasco); Marcelo Lomba (no banco), Maurício, Barboza, Marlon Gomes e Arias (Palmeiras)

RENDA - R$ 2.474.807,00.

PÚBLICO - 20.418 pagantes (21.275 total).

LOCAL - São Januário, no Rio (RJ).