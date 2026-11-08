Carlos Miguel passa Weverton e mantém a 100% de aproveitamento em classificações nos pênaltis

Tido como herói da classificação do Palmeiras para a final da Copa do Brasil, Carlos Miguel já consolidou seu nome na história do clube - e em pouquíssimo tempo. Após empate no placar agregado, o goleiro de 2,04 m de altura defendeu duas cobranças do Vasco, uma delas decisiva para levar a equipe alviverde de Abel Ferreira a mais uma final.
Com isso, Carlos Miguel agora soma 03 classificações com êxito nos pênaltis para o Palmeiras. Todas neste ano, somando 100% de aproveitamento. O arqueiro ainda garantiu a passagem do time paulista nos pênaltis sobre a LDU e o Fluminense, ambos pela Libertadores.
A classificação sobre o Vasco marcou ainda mais o nome do goleiro do alviverde. Carlos Miguel agora ultrapassa Weverton, que entre 2018 e 2025, ajudou a classificar o Palmeiras em 02 decisões na marca da cal: contra o Corinthians no Paulistão de 2020, e contra o Atlético-MG na Libertadores de 2022.
É válido lembrar que Weverton também foi decisivo nos pênaltis na conquista inédita da medalha de ouro do Brasil na Olimpíada de 2016, quando defendeu a última cobrança do alemão Nils Petersen.
Carlos Miguel foi contratado pelo Palmeiras em agosto do ano passado com acordo válido até 31 de julho de 2030.
DECISÕES POR PÊNALTIS DE WEVERTON PELO PALMEIRAS
Palmeiras x Internacional - Copa do Brasil 2019
Palmeiras x Corinthians - Paulistão 2020 - vitória
Palmeiras x Al Ahly - Mundial 2021
Palmeiras x CRB - Copa do Brasil 2021
Palmeiras x Flamengo - Supercopa 2021
Palmeiras x Defensa y Justicia - Recopa 2021
Palmeiras x Atlético-MG - Libertadores 2022 - vitória
Palmeiras x São Paulo - Copa do Brasil 2022
Palmeiras x Boca Juniors - Libertadores 2023
Palmeiras x São Paulo - Supercopa 2024
DECISÕES POR PÊNALTIS DE CARLOS MIGUEL PELO PALMEIRAS
Palmeiras x LDU - Libertadores 2026 - vitória
Palmeiras x Fluminense - Libertadores 2026 - vitória
Palmeiras x Vasco - Copa do Brasil 2026 - vitória