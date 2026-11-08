'Sou um cara muito frio', diz Carlos Miguel após levar Palmeiras à final da Copa do Brasil

Carlos Miguel mostrou frieza sob pressão e brilhou mais uma vez ao defender dois pênaltis para colocar o Palmeiras na final da Copa do Brasil, neste domingo. A atuação do goleiro fez os palmeirenses vencerem o Vasco por 5 a 4 nas penalidades, em São Januário, após empate por 2 a 2 no agregado.

"Eu sou um cara muito frio", disse após o jogo. "Passei tanta coisa na minha vida que não consigo valorizar o que eu tenho, o amor que as pessoas têm comigo. Muitos não sabem o que eu sinto. É muito bom quando a gente vê o resultado com muito empenho, de todos os jogadores."

A fim de ser mais caloroso, o goleiro palmeirense distribuiu agradecimentos enquanto concedia entrevista à beira do gramado. "Não sou só eu que defendo aqueles pênaltis. São também as mãos do Marcelo Lomba que sempre me ajuda nos treinos", disse, em menção ao experiente goleiro que hoje é seu reserva.

"Vou chegar em casa a tempo para o aniversário da minha mulher, mas queria mandar parabéns a ela", finalizou, sorridente.

Nome da classificação, Carlos Miguel foi mencionado pelo técnico Abel Ferreira durante coletiva de imprensa. O português relembrou as críticas recentes das quais o herói do jogo deste domingo foi alvo.

"O Carlos Miguel, que tantas vezes foi criticado e tanta vezes protegemos. Mas é um processo. Em equipes grandes do Brasil, é difícil ser goleiro. É preciso aprender com os erros e olhar para eles como algo que faz parte do crescimento", comentou o treinador.

O adversário dos palmeirenses na disputa pela taça da Copa do Brasil, será o Grêmio, algoz do Atlético-MG, com o qual empatou por 1 a 1 na Arena MRV, no sábado, após vitória por 2 a 0 em Porto Alegre.

Neste ano, a decisão será disputada em jogo único, no Mané Garrincha, marcado para o dia 6 de dezembro, final de semana seguinte ao da final da Libertadores, que o Palmeiras jogam contra o Estudiantes em 28 de novembro, em Montevidéu. Além das Copas, a equipe alviverde briga pelo título do Brasileirão com o Flamengo.