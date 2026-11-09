Clube quer destaque da Série B

O Vasco está de olho em uma promessa para reforçar o meio-campo! Aos 19 anos, Lucas Rodrigues virou alvo do Cruz-Maltino, que estuda colocar até R$ 33 milhões na mesa para tirar o volante do Goiás. O jovem, porém, também desperta interesse de clubes estrangeiros, mas não pretende deixar o Brasil neste momento.

O Esmeraldino faz jogo duro e pede R$ 42 milhões. No meio do ano, os cariocas ofereceram cerca de R$ 20 milhões, mas receberam um não. Revelado na base da Seleção, Lucas já soma 32 partidas e seis gols pelo Goiás. Seu contrato vai até o fim de 2029.