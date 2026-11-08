Goiás bate Ponte Preta no apagar das luzes e segue vivo na briga por vaga no G-6

O Goiás segue firme na disputa por vaga nos playoffs do acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (08), diante de um Hailé Pinheiro lotado, em Goiânia, o time goiano recebeu a já rebaixada Ponte Preta, pela 37ª e penúltima rodada da competição nacional, e com gol de Nicolas no último minuto de partida, superou o time paulista por 1 a 0, para a alegria do torcedor.

O resultado levou o Goiás aos mesmos 58 pontos de CRB e Atlético-GO, que disputarão a última vaga nos playoffs. Já a Ponte Preta, que apenas cumpre tabela, chegou a 16 e está a um ponto de evitar o pior desempenho da história do torneio.

As equipes encerram a Série B 206 no próximo sábado (14), a partir das 16h30. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta encara o Operário-PR, enquanto o Goiás vai à Ilha do Retiro, no Recife, para encarar o Sport.

Tentando seguir vivo na disputa pelo acesso, o Goiás se lançou ao ataque desde o apito inicial, mas não conseguiu encontrar objetividade e encontrou uma defesa muito bem postada da Ponte Preta, que não deu muitas chances ao time da casa e quase abriu o placar aos 34, com Peu, que viu Djalma tirar em cima da linha.

Nos minutos finais, o time goiano ainda tentou abrir o marcador com Djalma Silva, aos 42, e aos 48, com Kadu Souza, porém, em ambas, o Goiás errou na finalização das jogadas e viu o jogo ir para o intervalo em empate.

Na volta para a segunda etapa, o cenário seguiu o mesmo. Mesmo com a posse de bola, o time da casa seguiu empilhando chances perdidas, pecando muito na pontaria. E o filme não mudou, mesmo com uma pressão forte do Goiás, que viu seu melhor público do ano na Série B ficar irritado.

Wellington Rato, Jean Carlos e Anselmo Ramon tentaram arremates, mas todos sem direção. Na chance mais clara, aos 39, em cobrança de escanteio ensaiada, Rato parou na marcação. O estrago quase ficou ainda maior aos 47, quando Brandão aproveitou falha da defesa, ficou cara a cara com Tadeu, mas mandou para fora.

Entretanto, o clima foi da água para o vinho em minutos. Aos 49, Lourenço bateu escanteio na medida na direção de Nicolas, que mandou de cabeça, no ângulo, e garantiu uma vitória histórica ao Goiás na capital goiana.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 0 PONTE PRETA

GOIÁS - Tadeu; Djalma (Rodrigo Soares), Lucas Ribeiro (Ramon Menezes), Luiz Felipe e Nicolas; Filipe Machado, Lourenço e Lucas Lima (Wellington Rato); Cadu (Jean Carlos), Kadu Sousa e Felipe Clemente (Anselmo Ramon). Técnico: Mozart.

PONTE PRETA - Guilherme Viana; Di Mauro (Vitor Ribeiro), Gabriel Caran, Palacios e Gustavo Almeida; Rodrigo Souza, Gustavo Telles (Júlio), Manu (Ryan Andrade) e Karl (Juan Rodrigues); Danilo Peu (Miguel) e Brandão. Técnico: Gilson Kleina.

GOL - Nicolas, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tadeu, Karl, Kadu Sousa, Nicolas e Anselmo Ramon.

RENDA - R$ 212.600,00.

PÚBLICO - 12.199 torcedores.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).