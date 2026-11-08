Ceará perde para o América-MG e viverá drama por permanência na última rodada da Série B

O Ceará tinha tudo para cravar a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Com forte apoio da torcida na Arena Castelão, em Fortaleza, bastava um empate diante do já rebaixado América-MG pela 37ª rodada, mas isso não aconteceu. O time mineiro, demonstrando grande profissionalismo, jogou muito bem e venceu por 1 a 0, com gol de Segovinha.

Com o resultado, o Ceará segue com 43 pontos e 11 vitórias, em 16º lugar, uma fora do rebaixamento. O Avaí, único que pode ultrapassá-lo, tem 40 pontos e 11 vitórias, em 17º lugar.

Na última rodada, o Ceará ainda precisa de um ponto, mas vai encarar o CRB, sexto colocado e que depende apenas de si para terminar no G-6. Já o Avaí vai pegar o América-MG, ambos no sábado, às 16h30.

O América-MG segue em 19º e penúltimo lugar com 29 pontos. O time vai encerrando a temporada de forma muito digna, pois chegou a quatro vitórias seguidas, momento melhor até mesmo que o líder Novorizontino, que venceu as últimas três. O time mineiro já caiu para a Série C junto com Londrina e Ponte Preta.

Buscando cravar a permanência, o Ceará pressionou no primeiro tempo e chegou bem com Melk e Enzo Lodovico. O América aproveitava contra-ataques e assustou com Segovinha, em chute de fora da área. No lance mais perigoso, o Ceará chegou pela direita na área.

Após passe para trás, Enzo Lodovico completou de cabeça, tentando encobrir o goleiro Bruno Brígido, que se recuperou e desviou de leve. A bola ainda bateu no travessão.

Na volta para o segundo tempo, o América conseguiu abrir o placar logo aos cinco minutos. Eduardo Person deu lindo passe longo para Segovinha, que se movimentou atrás da zaga e recebeu na marca do pênalti. Ele dominou um pouco para a esquerda e finalizou na pequena área, no alto, para marcar.

O América aproveitou o momento e quase ampliou com três chutes perigosos, mas parou em belas defesas do goleiro Richard. A partir daí, o Ceará avançou o time em busca da vitória e passou a exercer grande pressão.

Matheus Araújo teve boa chance para completar cruzamento da direita, mas furou perto da pequena área. Depois, Enzo Lodovico chutou cruzado, mas o goleiro defendeu. Depois, Enzo ainda teve dois chutes na direita da área, ambas defendidas por Bruno Brígido. Apesar da forte pressão, a derrota se confirmou.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 1 AMÉRICA-MG

CEARÁ - Richard; Bryan Borges (Lucas Mugni), Luiz Otávio, Gabriel Rocha e Sávio (Janderson); Richardson (Matheus Araújo), João Gabriel e Melk; Rian Santana (Lenny Lobato), Renzo López Lucca) e Enzo Lodovico. Técnico: Daniel Paulista.

AMÉRICA - Bruno Brígido; Otávio (Gabriel da Silva), Ricardo Silva, Emerson e Ostchega (Luidy); Jorge Jiménez, Barreto e Segovinha (Felipe Amaral); Guilherme Parede, Willian Bigode (Barreto) e Paulo Victor (Eduardo Person). Técnico: Moacir Júnior.

GOLS - Segovinha, aos cinco minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rian Santana, Lenny Lobato e Lucca (Ceará). Luidy, Segovinha e Barreto (América-MG).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).