Teddy Riner, lenda do judô, anuncia candidatura à presidência da França e quer 'unir pessoas'

A estrela do judô Teddy Riner quer ser o próximo presidente da França. O multicampeão olímpico, de 37 anos, que figura constantemente entre as personalidades públicas favoritas dos franceses, anunciou sua candidatura nas redes sociais na segunda-feira. Defensor de visões econômicas liberais, ele afirmou em entrevista ao jornal Le Parisien que não se posiciona "nem à direita, nem à esquerda", e que espera ser um "presidente que une as pessoas".

Ao ser questionado se sua candidatura deve ser levada a sério, Riner respondeu: "O que seria irresponsável seria permanecer em silêncio e assistir, como um mero espectador, ao que está acontecendo em nosso país, algo que vem ocorrendo há vários anos".

A eleição presidencial francesa acontecerá no próximo ano, e a campanha ocorre em um clima social tenso.

Há semanas, manifestações têm reunido multidões em Paris e em outras partes da França. Os manifestantes exigem salários mais altos e apoiam o movimento estudantil, o que aumenta a pressão sobre um governo já fragilizado.

Riner afirmou estar ciente das tensões sociais que atravessam o país e disse não conseguir aceitar que tanto os jovens quanto as gerações mais velhas relatem dificuldades em imaginar um futuro para si mesmos.

"Percebo a revolta - expressa por alguns com grande negatividade - vinda de pessoas que já não possuem ambição nem o desejo de pensar grande", disse Riner. "No entanto, a França é um grande país. Foi ela que me permitiu tornar-me quem sou hoje e me deu a oportunidade de sonhar alto. É justamente isso que falta atualmente: já não existe essa ambição, já não existe essa esperança."

Em setembro, Riner declarou que deseja encerrar sua carreira conquistando uma quarta medalha de ouro olímpica individual nos Jogos de Los Angeles, em 2028. Questionado pelo Le Parisien se sua candidatura à presidência significaria que ele está desistindo das Olimpíadas, o judoca peso-pesado, que mede 2,04 metros, respondeu que não. "Não, a menos que minhas obrigações como presidente permitam e o povo francês me dê sua bênção", disse o 11 vezes campeão mundial.

Em setembro, as autoridades francesas informaram que investigaram ataques racistas online contra Riner, após ele expressar preocupação com a ascensão da extrema-direita. Em uma entrevista ao programa esportivo francês Stade 2, Riner afirmou estar "aterrorizado" com o avanço do extremismo. Ao ser questionado se ele se referia a "ambos os lados" - ou seja, à extrema-esquerda e à extrema-direita -, Riner respondeu: "à extrema-direita".

Segundo pesquisas de opinião, a nacionalista Marine Le Pen aparece à frente na disputa para suceder Emmanuel Macron, superando o líder de extrema-esquerda Jean-Luc Mélenchon.

"O país vive divisões profundas neste momento; não vamos nos enganar", disse Riner. "Diante disso, não vejo nenhum candidato apresentando uma visão crível e justa, capaz de unir o povo francês em vez de dividi-lo. Hoje, ninguém oferece uma esperança genuína e sincera. É sempre um lado contra o outro. Estou me candidatando à presidência para mostrar que podemos colocar a França de pé novamente. Somos capazes de realizar grandes feitos juntos."

Para oficializar sua candidatura, Riner precisará reunir 500 assinaturas de autoridades eleitas, conforme exige a legislação francesa.

Questionado sobre qual seria sua primeira iniciativa no cenário internacional caso seja eleito, Riner afirmou que deseja garantir que a França colabore bem com seus aliados e conquiste maior respeito. "Muitas pessoas ao meu redor têm falado sobre o meu primeiro aperto de mão com Donald Trump", disse ele, rindo. "Vamos ver quem tem o aperto de mão mais firme."