Yuri Alberto é suspenso por dois jogos e volta ao Corinthians na penúltima rodada do Brasileiro

O atacante Yuri Alberto recebeu uma punição de dois jogos de suspensão do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e vai desfalcar o Corinthians diante de Botafogo e Atlético-MG. Em julgamento ocorrido na manhã desta segunda-feira, o camisa 9 recebeu a pena de um jogo pela expulsão no clássico contra o São Paulo, além de mais um por derrubar a bandeira de escanteio com o símbolo tricolor.

A Quinta Comissão Disciplinar do STJD puniu Yuri Alberto por unanimidade no artigo 254, sem conversão para advertência, pelo cartão vermelho recebido na Vila Belmiro, após carrinho sobre Ferreirinha.

O tribunal ainda votou em maioria para punir o centroavante corintiano por uma partida com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

No caso, Yuri derrubou com um pequeno chute a bandeirinha do São Paulo ao sair do gramado, instantes depois de receber o cartão vermelho. Apenas o presidente da sessão não concordou e defendeu a conversão do castigo em advertência.

Dessa forma, além de cumprir a suspensão automática contra o Botafogo, no dia 18, na Neo Química Arena, Yuri Alberto fica fora do duelo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, uma semana depois.

Além do atacante, o meio-campista Matheus Pereira foi suspenso por um jogo, convertido em advertência. O jogador vai cumprir o castigo automático diante do Botafogo.

O clube ainda foi punido por R$ 2 mil por atrasar o reinício do jogo no intervalo. O São Paulo recebeu uma multa de R$ 3 mil.